ERC aposta per candidats molt coneguts per a les municipals del 2023

El membre d'ERC, Gabriel Rufián, optaria a l'alcaldia de Santa Coloma





ERC vol assaltar els municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Va començar per deixar anar que Gabriel Rufián serà el cap de cartell per a l'alcaldia de Santa Coloma de Gramenet, però no seria l'únic ja que estudien que Anna Simó podria presentar-se per liderar l'Hospitalet de Llobregay o Joan Tardà el presentarien per a Cornellà.





L'objectiu és convertir el 'cinturó vermell de Catalunya' de l'Àrea Metropolitana en bastió repúblicà de la mà d'Oriol Junqueras, qui cal recordar que abans que líder d'ERC va ser alcalde de Sant Vicenç dels Horts i coneix el territori com el seu palmell de la mà.





Segons fonts republicanes, ERC està pensant no només en les municipals, sinó també en les eleccions autonòmiques perquè busquen guanyar-se el favor de la població que viu al territori per extrapolar els resultats de les eleccions municipals a les eleccions autonòmiques següents.





Però encara que no puguin arribar a ser alcaldes als diferents municipis on faran apostes fortes ls seus caps de llista aspiren a aconseguir un bon nombre de regidors perquè el PSC no pugui tornar a pactar la Diputació de Barcelona.





Seguirem informant...