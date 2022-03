Els restaurants de Tarragona recaptaran diners per a Ucraïna amb el projecte Tapaz /@Pixabay







Des que va començar la guerra d'Ucraïna han estat moltes les iniciatives que han sorgit per ajudar la seva població. Una és Tapas por la Paz (Tapaz), amb la qual els establiments de la província de Tarragona recapten diners per fer front a la crisi humanitària.





El xef barceloní Quim Marqués i la seva filla Paula van ser els que van decidir crear Tapas por la Paz. Els restaurants que s'adhereixen a la campanya ofereixen als seus comensals una tapa fictícia, que no existeix, pel preu d'un euro. Aquesta se'ls afegeix al compte i l'euro recaptat es destina a l'ONG World Central Kitchen, del xef José Andrés, que reparteix aliments a la frontera d'Ucraïna.





El projecte el van presentar aquest dimarts a la província al costat de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de la Província de Tarragona (AEHT). A l'acte van estar presents Francesc Pintado, el president de l'associació, els impulsors Quim i Paula, la vicepresidenta del Gremi d'Hostaleria del Baix Penedès, Carme García i el president de l'Associació Hotelera de l'AEHT, Magí Mallorquí.





Pintado va explicar que hi ha més de 750 restaurants associats a l'AEHT i que tots impulsaran el projecte Tapaz. "No ens vam pensar ni dues vegades la proposta de Carme García quan ens va oferir que des de l'associació féssim d'altaveu d'aquesta fantàstica campanya", va indicar. "El sector de l'hostaleria demostra una vegada més els valors que l'identifiquen, sensible amb el que passa a l'entorn i solidari amb allò que té", ha afegit.





Quim Marquès, per part seva, ha explicat millor la idea: El client pagarà l'euro al compte. "D'aquesta manera el client fa la donació, que portarà IVA, però després els propietaris del restaurant podran desgravar", ha assenyalat.