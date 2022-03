Divendres anar a la benzinera pot ser un caos: Ningú sap com funcionaran els descomptes

El primer dia de descomptes es pot convertir en un caos monumental/ @EP





Les principals petrolieres espanyoles i associacions del sector no saben sobre quina rebaixa poden exigir els consumidors quan acudeixin a posar gasolina des d'aquest divendres ni com fer-ho. Perquè el Govern central ha anunciat un descompte de 20 cèntims el litre tant de gasoil com de gasolina. Però "només" 15 cèntims surten de les arques de l'Estat.







Si divendres es posa gasolina i al tiquet no apareix un descompte per cada litre de 15 cèntims les bronques se les emportaran els operaris de les benzineres de tot Espanya.





Les petrolieres han fet les següents propostes al Govern central: Repsol ofereix 10 cèntims addicionals si s'és usuari de la seva app, 12 cèntims de BP si entres al programa 'Mi BP' i 10 cèntims Cepsa si et registres al seu programa “Perquè Tu Tornes ”.





COM CAL APLICAR ELS DESCOMPTES A LA FACTURA DE LES GASOLINERES?





Segons el Ministeri d'Hisenda el descompte s'efectuarà a la factura final, impostos inclosos, equivalent a l'import de la bonificació a les mateixes gasolinera en un tiquet de venda on figuri l'import de l'operació, distingint-ne el preu abans d'aplicar el descompte i després d'aplicar la bonificació, així com l'import de la bonificació aplicada o una referència expressa a l'aplicació de la bonificació recollida al Reial decret.





Aquest descompte ha de ser per un import mínim de 0,05 euros per litre o per quilo i per un període que com a mínim inclogui de l'1 d'abril al 30 de juny. La bonificació pública serà de 0,15 euros per litre i s'unirà al descompte de cada benzinera que permetrà una rebaixa d'almenys 0,20 euros per litre al final.





Hisenda assegura que, en cas que no hi hagi descompte per part de la benzinera, el descompte públic serà de 0,20 euros per litre perquè el consumidor té el dret a 20 cèntims en cada litre de descompte.





I tota aquesta operativa l'han de realitzar, segons Hisenda, les benzineres, les grans, les petites i les franquiciades, descarregant-hi el govern tota la responsabilitat de l'aplicació d'una mesura gairebé sense marge de temps per resoldre tots els problemes tècnics. incidències que es puguin produir. Tot es fia a la improvisació. Armeu-vos de paciència.