Els combatents espanyols estan sent rebutjats a Ucraïna: "Semblen sortits de Torrente, amb sobrepès"

Centenars de voluntaris internacionals han viatjat a Ucraïna per defensar el país davant la invasió russa. Ho van fer cridats pel president del país, Volodimir Zelenski , que va demanar als ciutadans de tot el món que anessin cap a Kíev per presar-los ajuda. Tot i això, no ha sortit com s'esperava: molts són rebutjats per no tenir experiència militar, i acaben vagant pels carrers de la capital esperant trobar una via per abandonar el país.





L'exèrcit ucraïnès s'està negant a lliurar armes a combatents inexperts. Segons expliquen en un reportatge a El Confidencial, els rebutgen per no posseir el perfil que busca l'exèrcit ucraïnès. “És una putada, perquè véns aquí a donar-ho tot i te'n vas amb una mà al davant i una altra darrere. És clar que, al final, el que importa és Ucraïna i que tinguin prou tropes. Si en tenen, doncs millor”, explica Victor, un voluntari espanyol de 23 anys que es troba a Ucraïna.









“El que passa al fons és que ens infravaloren o, si ho prefereixes d'una altra manera, ens sobreprotegeixen, igual que feien els kurds a Rojava o Shingal”, afirma un altre milicià espanyol de 30 anys, Francisco Floro, a l'esmentat mitjà. El manxec va arribar a Ucraïna com a Víctor, a principis de mes, i encara no ha aconseguit ser acceptat per les forces ucraïneses.





Però hi ha una altra circumstància més vergonyosa que pot explicar el rebuig. No pocs dels nouvinguts semblen sortits d'una pel·lícula de Torrente. He vist molta gent gran. Altres estem passadets de pes. El gruixut té una experiència militar dubtosa. Hi va haver un xalat que assegurava que havia estat a la guerra lituana ”. Els ucraïnesos es van fer unes rialles a costa seva. "He vist molta gent gran. Altres estem passadets de pes. El gruixut té una experiència militar dubtosa", lamenta Francisco Floro.