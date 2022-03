El transport públic a Lleida serà municipalitzat al mig d'una vaga

L´alcalde de Lleida es reunirà aquesta setmana amb l´empresa que dóna servei de transport d´autobús urbans /@EP







El Ple de l'Ajuntament de Lleida va donar llum verda a la moció presentada per Comú de Lleida amb la qual es pretenia municipalitzar el servei de transport públic per a viatgers. La moció va ser aprovada amb 14 vots a favor (els d'ERC, Junts i En Comú) i 12 abstencions (les de PSS, PP i Ciutadans, a més de les dels regidors no adscrits Sergio González, Ángeles Ribes i José María Córdoba).





El contracte del servei acaba el proper 1 de juliol i des de l'Ajuntament, a més, assenyalen que el servei ara té un 25% menys de passatgers que fa dos anys que ha suposat un forat econòmic d'un milió d'euros, als quals cal sumar els 7,5 anuals que se li destinen.