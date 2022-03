Has rebut un missatge de Caixabank informant sobre la suspensió del teu compte? Vigila! És una estafa

La darrera setmana diversos usuaris han rebut missatges del seu banc, concretament Caixabank , avisant de la suspensió imminent dels seus comptes. "Caixa: volem informar-vos que la vostra targeta serà suspesa. Has de confirmar la teva information clic al següent enllaç", diu el text, que té faltes d'ortografia i paraules escrites en anglès.

El missatge pot ser rebut diverses vegades pel mateix destinatari. En cas de fer clic a l'enllaç i aportar les dades que es demanen, els estafadors podrien obtenir les dades bancàries de la víctima.





Com actuar si detectes una estafa:





- No facilitis la informació que et sol·liciten ni contestis en cap cas aquests missatges. En cas de dubte consulta directament l'empresa o el servei que suposadament representen a través dels seus canals oficials. També et pots posar en contacte amb nosaltres, l'OSI, i fer-nos arribar la teva consulta.





- No accedeixis als enllaços facilitats al missatge ni descarreguis cap document adjunt que pot contenir, podria tractar-se de codi maliciós (malware).





- Elimina-ho i si pots, alerta els teus contactes sobre aquest frau perquè ells no caiguin tampoc al parany.