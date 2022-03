Kiko Matamoros decideix deixar una addicció a Maldives

@kiko_matamoros amb la seva última cigarreta





Kiko Matamoros esgota els seus dies de vacances a Maldives , on ha viatjat amb la seva parella, Marta López i on ha pres una important decisió: deixar de fumar després de dècades.





"Acomiadant-me del tabac per sempre i del sol de Maldives per un temps", ha escrit el madrileny a les seves xarxes socials. Al seu post apareix fumant el que sembla ser l'última cigarreta de la seva vida. Kiko Matamoros s'està preparant per enfrontar-se a la seva aventura més extrema: demostrar la seva capacitat de supervivència a les platges dels Cayos Cochinos, a Hondures, on cada any se celebra una nova edició del 'reality' de Telecinco.







Kiko Matamoros no ha afirmat ni desmentit la seva participació a 'Supervivientes', un format que li ve de gust molt des de fa temps. «La meva participació a Supervivientes és un somni per complir, en cap cas un insuportable malson. #dimecres#kioskorosa#niloco«, s'ha limitat a dir a les xarxes socials.







HA VETAT LA PARTICIPACIÓ DE MAKOKE EN SUPERVIVENTS





Pel que sembla, Matamoros no estaria disposat a coincidir amb la seva exparella Makoke. I així ho ha fet saber a la productora.





Recentment, el col·laborador deia que no hi ha res segur en la possible marxa a Hondures: "El primer que he de dir és que encara no he signat un contracte, i entendreu que una senyora que al seu dia va demanar una ordre d'allunyament cap a aquest senyor no sembla gaire lògic que vulgui pretendre coincidir en una illa. Sembla evident que no vulgui jo concórrer en aquestes circumstàncies".





Així mateix, el col·laborador ha aclarit que no hi ha acord encara: "Jo no he signat res formalment, per tant, estarà en posició que s'arribi a un acord amb ella si jo no arribo a un acord econòmic" va aclarir el col·laborador al que ha afegit "he baixat la meva memòria cau perquè no vagi ella, a veure si us assabenteu".