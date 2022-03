Anabel Pantoja abandona Sálvame

Gema López ha estat una de les que ha aparegut a les imatges i Anabel s'ha sincerat: "Culpable". La periodista ha volgut defensar-se i ha recordat que va explicar la informació que la seva tia desheretarà els seus fills i això ha acabat amb un tens moment entre elles: "La informació que vas donar és falsa, ella no ha canviat el testament".





Gema li ha preguntat "a què va anar al notari" i Anabel no ha dubtat a contestar: "A tu què t'importa?". El que fet que la neboda de la tonadillera abandoni el plató tenint clar que abandonava el programa per sempre: "Si ella dóna una notícia, jo el desmenteixo i se m'ha de respectar igual que jo li respecto a ella. Jo me'n vaig, he acabat la meva feina en aquest programa”, ha assegurat Anabel.





Gema López, Belén Esteban i Jorge Javier han sortit darrere de les càmeres per intentar relaxar Anabel i ha explicat el motiu de la seva marxa: "No aguanto això més. A mi ni se m'escolta, des que he arribat a aquest programa cada vegada que he parlat han rigut d'un munt de coses, només se m'escolta quan és un tema de la meva família i si dono una informació respecteu-me".





Jorge Javier ha revelat el veritable motiu pel qual Anabel està passant un mal moment avui a la tarda: "Omar ha dinat amb Alexia". Una cosa que després ha comentat amb Anabel i Belén Esteban i ha donat tots els detalls del que ha passat.