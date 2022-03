VÍDEO: El sector educatiu col·lapsa Barcelona demanant la dimissió de Cambray

La manifestació de Barcelona del cinquè i darrer dia de vaga educativa ha arrencat aquest dimecres a les 12.00 hores a la plaça Universitat. Convocada pels sindicats UstecStes, CCOO, Intersindical-CSC, AspepcSps, UGT, CGT i Usoc , la marxa arribarà fins a plaça Sant Jaume, davant del Palau de la Generalitat.





Manifestants al centre de Barcelona @CatalunyaPress





Aquest dimecres també hi ha manifestacions previstes a Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa (Tarragona).





En declaracions als periodistes abans de començar la marxa, Iolanda Segura , d'UstecStes, ha avisat la Conselleria d'Educació de la Generalitat que la part social no es presentarà a la taula sindical prevista per dijous si no aporta algunes propostes de reversió de retallades per al proper curs: “ Per anar a perdre el temps, tenim una altra feina ”.





Manifestants demanen la dimissió del conseller Cambray @CatalunyaPress





Des de CCOO, Teresa Esperabé ha afirmat al departament que molts col·lectius secunden la proposta: “ Som les direccions, les famílies, els estudiants, els docents. Som moltíssima gent. Conseller, escolti la comunitat educativa i faci un canvi ”.





Bernat Pèlach, d'Intersindical-CSC ha demanat mesures a curt termini, afirmant que no els serveixen propostes per al 2025 i que “la situació crítica és ara i és ara quan calen solucions”.





Per part d'AspepcSps, Joan Alís ha sostingut que seguiran amb les mobilitzacions després d'aquests cinc dies de vaga i ha defensat que s'encartelés la seu de la Fundació Bofill, perquè considera que és "una de les causes de la degradació de l'educació" .





Manifestants portant una pancarta contra la gestió del conseller Cambray @ep





Lorena Martínez, d'UGT, ha celebrat que la Conselleria "ha intentat desmobilitzar tot el personal i el col·lectiu docent i no ho ha aconseguit" i que les mobilitzacions continuaran.

Des de CGT, Miquel González ha titllat la vaga del març de primer cicle de mobilitzacions i ha lamentat la "posició intransigent" del departament en la mediació, que, segons ell, va reduir la negociació a la qüestió econòmica.





Finalment, Carles Viñallonga d'Usoc ha destacat que "l'alumnat de Catalunya és el pitjor tractat de l'Estat" i ha subratllat que la mobilització d'aquest dijous és descentralitzada, i ha demanat que es comptin tots els manifestants a les diferents poblacions.