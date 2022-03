VÍDEO: La música es converteix en una de les protagonistes de la 5a jornada de vaga educativa a Barcelona

La música ha estat una de les matèries més ignorades al nou currículum per a Educació dissenyat pel conseller Josep Gonzàlez Cambray. Per això, el cinquè dia de vaga educativa, aquesta branca particular de l'art ha estat protagonista.





En un tram de la manifestació, que aquesta darrera jornada ha tingut una assistència massiva, es protestava per la poca consideració que ha tingut la conselleria per l'assignatura de música, especialment important per al desenvolupament psicocognitiu dels més joves.





I com ho han fet? Amb les millors armes que tenen: els instruments i, sobretot, una gran dosi d'alegria.





A continuació, podeu veure les imatges registrades per CatalunyaPress :













LA MÚSICA, CLAU PER A L'APRENENTATGE





Segons un estudi publicat per Proceedings of the National Academy of Sciences, l'entrenament musical condueix a millores en una àmplia varietat d'habilitats diferents, inclosa la memòria i l'aprenentatge espacial .





A més, s'ha demostrat que les habilitats del llenguatge, com ara la memòria verbal, l'alfabetització i la intel·ligència verbal, es beneficien enormement de l'entrenament musical.