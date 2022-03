Joan García (C's): "Catalunya no pot continuar sent líder a les llistes d'espera"

Joan García González és un dels sis diputats que Ciutadans té al Parlament de Catalunya i el gener del 2018 va ser escollit secretari tercer de la Mesa del Parlament. Des del juliol del 2019, a més, és membre del Comitè Executiu.





D'altra banda, García és llicenciat en geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona i va estudiar un màster en sistemes d'informació geogràfica a la mateixa universitat. Entre els anys 1999 i 2000 va treballar a l'Institut Cartogràfic de Catalunya i més tard va ser cap de projectes a l'empresa de telecomunicacions Orange España, però va decidir fer el salt a la política.





Qui és Joan Garcia?

Un sabadellenc, geògraf i cartògraf de professió, que porta uns anys molt intensos dedicat a la política, juntament amb un grup magnífic de gent que he tingut el privilegi de conèixer.







Per què va triar entrar al món de la política si és llicenciat en geografia?



Crec que s'arriba a la política des de qualsevol àmbit de la societat civil. I sempre m'he sentit molt orgullós que es defensi això a Ciutadans, des de l'inici, cap al 2006. Però òbviament, com a català interessat per com estava evolucionant políticament la meva comunitat cap al 2005, el naixement d'un nou projecte, a partir d'un manifest polític amb què estava completament d'acord, em va il·lusionar. I la il·lusió és molt poderosa. A mi em va convertir en activista.







Què vol aportar a la societat?

Més que a la política, voldria aportar el meu humil esforç a la societat. Tots ens plantegem objectius polítics que sabem que es construeixen amb la suma de diferents punts de vista i esforços. De vegades en política el que és important és que aquestes sumes tinguin sentit i vagin a una sola direcció, per acabar fent la vida més senzilla als teus veïns o conciutadans. Quan participes d'un canvi, ets feliç. Això no t'ho dóna només la política, però sí que t'ho ofereix sobretot la política.







Què és el millor de fer política?

La política és passió, és canvi, és dinamisme i sobretot està intrínsecament unida a l'essència humana. En política es pot conèixer el millor i el pitjor de l'ésser humà. I això és molt útil. De fet, això fa de la política una de les millors eines de canvi que posseïm. Sempre he pensat que no es valora adequadament què és la política i quant arriba a assemblar-se al que som. En termes pràctics, la política és treballar una iniciativa per millorar la vida d'un col·lectiu, com vam fer fa poc al Congrés pels malalts d'ELA. Però de vegades, a nivell municipal, és tan senzill i útil com solucionar un problema greu a un veí.







I la part més dura, més difícil?

Tot allò que ens agradaria que quedés en un segon pla. Les lluites partidistes, els egoismes personalistes, el transfuguisme, la manca de lleialtat o l'atac personal. Allò que a les nostres vides personals intentem deixar soterrat i que aflora tan sovint en la política. Possiblement tot allò que algun dia vaig considerar que volia canviar de la manera de fer política d'altres partits, que en part he aconseguit canviar amb Ciutadans i encara segueix lluny de poder-se revertir.







Si hagués de destacar la feina d'algun polític d'anys enrere, qui escolliria i per què?

Suposo que Adolfo Suárez, per la seva capacitat per construir l'arquitectura d'un projecte de nació constitucional, que ha estat capaç de sostenir dècades de progrés social i econòmic, cosa que no ha estat tan habitual a la història d'Espanya. Especialment a l'Espanya contemporània.







Quin és el seu èxit més gran al llarg de la seva carrera política?

Haver format part del grup de valents que va aturar el cop del 2017 al Parlament de Catalunya i haver guanyat després les eleccions a Catalunya amb aquest mateix equip. Però èxits n'hi ha molts, alguns no tan importants, però que sumats generen un bagatge vital que sempre hem de valorar i del que jo em sento orgullós i privilegiat.







El TSJC ha dit recentment que veu "indicis prou sòlids" per jutjar l'actual presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, per presumpte frau administratiu quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Quina opinió té sobre això?

Sempre he estat de l'opinió que cal deixar que la justícia actuï i una vegada això passa, acceptar allò que aquesta decideix. És el joc bàsic de la nostra democràcia. Però temo que la senyora Borràs no opina el mateix que jo. Aquesta actitud de la presidenta del Parlament és l'autèntica resposta a la pregunta.







El Parlament va rebutjar la setmana passada les propostes de resolució per crear una comissió que investigui els canvis produïts a la cúpula dels Mossos. Què ha de dir sobre això?

És un escàndol. El parlament de Catalunya té una comissió sobre el model policial, presidida per la CUP, encarregada de limitar l'acció dels mossos i obstaculitzar la feina important que considerem que tenen, la lluita per la nostra seguretat, seguretat que recordem és la base de la nostra convivència. En canvi, el Parlament de Catalunya no vol investigar si hi ha hagut purgues a la cúpula dels mossos. Tot és fruit d'un govern que fa molts anys que està en mans del populisme. La manca d'una alternança política real a Catalunya està llastrant la nostra comunitat.







Vostè forma part de la Comissió de Drets Socials del Parlament. Com creu que cal actuar per solucionar les llargues llistes d'espera per accedir a residències o per rebre un ajut diürn que denuncien des del Consell de Participació de Famílies Dincat?



El problema és complex, però essencialment calen dues coses: una adaptació normativa i de polítiques a la realitat de la dependència al 2022 i més recursos. El primer que cal fer és que aquests recursos siguin més efectius. No podem continuar sent líders en llistes d'espera a nivell nacional.