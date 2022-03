El Corte Inglés col·labora amb UNICEF Espanya a l'emergència humanitària d'Ucraïna /@UNICEF







El Grup El Corte Inglés ha activat un pla amb l'objectiu d'ajudar els ciutadans afectats per l'emergència humanitària a Ucraïna que involucra clients, empleats i la mateixa empresa.





En concret, la companyia ha posat a la venda unes targetes solidàries a favor d'UNICEF Espanya, l'import íntegre de la qual es destinarà a ajudar tant els nens com les famílies que s'hagin hagut de desplaçar del seu país d'origen, com per als que encara segueixen allà. Les targetes es podran adquirir a les línies de caixa dels supermercats El Corte Inglés, Hipercor, Supercor i Sánchez Romero, així com a través de la web i per l'app de la companyia.





Aquestes accions es reforçaran amb missatges per megafonia i amb cartelleria dissenyada expressament per a l'ocasió a les botigues, amb missatges a la pàgina web i l'app de la companyia, així com amb missatges a les diferents xarxes socials d'El Corte Inglés.





Amb els diners recaptats, UNICEF podrà adquirir i distribuir aquells productes de primera necessitat i subministraments mèdics adequats i necessaris en cada moment.





A més, voluntaris d'El Corte Inglés classifiquen aliments i material bàsic donat per la pròpia empresa per tal que siguin enviats a punts estratègics per al seu repartiment posterior entre la població afectada.





Aquesta col·laboració s'emmarca dins de l'aliança estratègica que El Corte Inglés manté amb UNICEF Espanya des de l'any 2017 a favor de la infància més vulnerable. En concret, aquesta iniciativa respon al compromís d'El Corte Inglés amb les necessitats de la societat i en línia amb els principis de l'Organització de Nacions Unides (ONU) d'humanitat, imparcialitat, neutralitat en independència, així com a la seva vocació per participar a aquelles accions encaminades a ajudar els més desafavorits.