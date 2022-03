El Pentàgon considera la reducció de les operacions russes una "reubicació" de tropes

Els Estats Units han valorat aquest dimarts la decisió de Moscou de reduir les operacions militars a Kíiv i Txerníhiv com una "reubicació" de tropes, no pas com una retirada real, i han advertit que, malgrat que hi ha hagut moviment de petites unitats, no ha desaparegut el perill.





Una mujer camina delante de unos coches quemados en un puente de Irpin, a 7 de marzo de 2022, en Irpin (Ucrania) @ep







"Creiem que això és una reubicació (de tropes), no pas una retirada real, i hauríem d'estar preparats per a una ofensiva més gran en altres àrees d'Ucraïna. Això no vol dir que l'amenaça a Kíiv s'hagi acabat", ha aclarit el portaveu del Pentàgon, John Kirby, en una roda de premsa.





En aquest sentit, ha explicat que Rússia "ha fracassat" en el propòsit de "capturar" la capital, a més del de "subjugar" el poble ucraïnès, i ha advertit que les tropes russes encara podrien infligir "una massiva brutalitat" sobre aquesta i altres regions del país.





"No diré res fins que vegi com actuen. Veurem si compleixen el que suggereixen", ha dit el president dels Estats Units, Joe Biden, en una roda de premsa en la qual ha deixat clar que Washington "continuarà mantenint les sancions" i "brindant ajuda" a l'exèrcit ucraïnès.





El cap de la delegació russa en les negociacions amb Ucraïna, Vladímir Medinski, ha matisat posteriorment les paraules del viceministre de Defensa rus, Alexander Fomin, i ha afegit que la reducció d'aquestes operacions militars "no vol dir un alto el foc".





"Això no és un alto el foc", ha recalcat Medinski, que ha qualificat el pas com el "desig" de Moscou "d'arribar gradualment a una reducció de l'escalada del conflicte almenys en aquestes direccions".





BLOQUEIG DE 94 VAIXELLS AL MAR NEGRE





Per la seva banda, la número dos del Departament d'Estat nord-americà, Wendy Sherman, ha acusat Rússia en una reunió del Consell de Seguretat de l'ONU de bombardar almenys tres vaixells civils que transportaven mercaderies, com aliments i altres estris, des del Mar Negre.





En aquest sentit, ha dit que l'Armada russa ha bloquejat l'accés als ports d'Ucraïna, ha tallat la capacitat de Kíiv d'exportar gra i ha impedit, a més, que uns 94 vaixells amb aliments arribin al mar Mediterrani.





"Putin ha començat aquesta guerra, ha creat aquesta crisi alimentària global i és qui la pot aturar", ha dit Sherman, abans d'afegir que fins a 13 milions de persones arreu del món "es podrien veure abocades a la inseguretat alimentària a causa de la invasió russa d'Ucraïna".





Així mateix, ha ressaltat que el 30 per cent del blat, el 20 per cent del blat de moro i el 75 per cent de les exportacions d'oli de girasol del món provenen de la regió del mar Negre, segons recull la cadena nord-americana CNN.