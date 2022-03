Mobile Week: El Movistar Centre oferirà un programa obert sobre 5G, eSports i videojocs

Aquesta iniciativa inclou la instal·lació d'un 5G Gaming Arena/@Telefònica





El Movistar Centre de Barcelona s'uneix, en col·laboració amb Mobile World Capital Barcelona, Movistar Riders i Mediapro, i amb el suport de Big C i Gamers Hub Media Events Europe, a la 6a edició de Mobile Week Barcelona que se celebra fins al 3 de abril, obrint les portes a la ciutadania amb una programació dedicada al 5G, als eSports i al gaming.





EL 5G GAMING SORRA





Aquesta iniciativa inclou la instal·lació del 5G Gaming Arena, un espai on els usuaris poden participar amb terminals mòbils connectats al 5G Movistar a diferents videojocs a través de Xbox Game Pass, i experimentar les capacitats d'aquesta xarxa mòbil amb potents gràfics i a temps real. Gràcies a la tecnologia 5G, la velocitat de descàrrega augmenta en mobilitat i la latència es redueix, permetent una resposta immediata que possibilita la celebració de competicions d' eSports on jugadors en mobilitat poden competir amb altres connectats des de xarxes de fibra i, a més, possibiliten funcions d'interacció social més potents.





Espai del 5G Gaming Àrea al Movistar Centre @movistar





Cada tarda, el 5G Gaming Arena estarà animat pel caster Oriol "ORIJAN" Carreras , molt vinculat al món dels eSports , on es dedica a presentar i narrar diferents competicions, col·laborant, entre d'altres, amb el Futbol Club Barcelona, DreamhackSpain i Amazon Universitat .









La programació del Movistar Centre es completarà amb trobades amb els aficionats i amb ponències de diversos influencers i casters de referència al sector.







L'AGENDA DEL MOVISTAR CENTER





Dimecres, 30 de març





'Què fem a e-Dojo: eSports i formació en gaming', a càrrec de Miquel Llamas, responsable de formació i cap d'estudis d'eDojo, startup dedicada a eSports i blockchain, i de Colosseum eSports Center





'Organitza les teves competicions d'eSports com un PRO', a càrrec de Klara Stepanova, fundadora de Competize, startup de gestió de tornejos, especialment de futbol, el creixement del qual ha arribat de la mà dels eSports.





Gaming Àrea al Movistar Centre @movistar





Dijous, 31 de març





Equip Movistar Riders/ @Movistar_Riders





Aquest dijous estaran al Movistar Centre, Perxitaa i Laurita Chicle , els dos nous fitxatges de Riders x Fun , l'equip de streamers de Movistar Riders.





Jaume Cremades , més conegut com a Perxitaa, és un streamer i creador de contingut apassionat del roleplay , que és la temàtica principal dels seus directes a Twitch; ja sigui jugant a GTA V o Minecraft, es fica en el paper dels seus personatges i és freqüent veure'l interaccionar amb altres streamers . A més, és un habitual de totes les sèries de Twitch: Marbella Vice, Tortillaland o Squad Game són algunes en què ha participat més recentment.





Laura "Laurita Chicle", és una streamer i creadora de contingut que compta amb una gran projecció. Cada dia, la podem veure al seu canal de Twitch jugant a diferents videojocs de shooting o terror.







Shadoune, streamer a Twitch i Youtuber, és un Streamer francès conegut pels seus directes de Minecraft a Twitch. Fa contingut en espanyol des de 2013. Guanyador del Twitch Rivals Minecraft el 2020 , li encanta competir en tots els jocs com Fall Guys, Pokémon o Mario Kart.





Divendres, 1 d'abril





Rubik, streamer a Twitch i Youtuber, es dedica a la part tècnica de Minecraft; ha dissenyat màquines voladores o calculadores dins del propi joc. També ha competit a Rocket League a alt nivell i ha estat dels creadors de contingut més conegut del joc.





'Tecnologia Gaming aplicada a esdeveniments', a càrrec de Patricia M. Val i Adrián RW, cofundadors de Futura Space, des d'on han produït pel·lícules, anuncis, videojocs, VR/AR i experiències interactives immersives. La seva passió per la innovació els ha portat a codirigir Futura Space, un estudi tecnològic que fomenta la creativitat i la innovació en associar-se amb alguns dels narradors i marques més visionaris i talentosos.





Dissabte, 2 d'abril







Outconsumer, periodista, formador i creador de contingut especialitzat en videojocs i esports.

'Concerts al metavers: un cas d'èxit', a càrrec de Soraya Cadalso , cofundadora d'Uttopion , el primer metavers espanyol, un univers sense barreres on crear contingut exclusiu en espais personalitzats.





UN ESPAI PER GAUDIR DEL MILLOR OCI EN PLE CENTRE DE BARCELONA





El Movistar Centre de Plaça Catalunya ofereix aquesta programació especial dins de la Mobile Week de manera gratuïta fins dissabte 2 d'abril en horari comercial. Aquest espai al centre Barcelona ofereix el millor lleure amb experiències de cinema, sèries, esports, gaming , meet ups i concerts, a més dels serveis de Movistar, oferta de smartphones, accessoris per al mòbil, serveis de configuració i reparació de mòbils i oferta formativa gratuïta per reduir la bretxa digital entre els ciutadans de Barcelona.





Un cop més, el Movistar Centre obre les seves posades a la societat amb motiu de la celebració a Barcelona de la Mobile Week, com ja va fer recentment amb la iniciativa "Una finestra al Congress", una programació especial per apropar al ciutadà les darreres novetats a tecnologia mòbil presentades al Mobile World Congress.





Per la seva banda, el Mobile Week és una iniciativa de Mobile World Capital Barcelona que impulsa activitats per conscienciar sobre l'impacte de la tecnologia a la vida quotidiana, a través de la reflexió i l'experimentació. Al llarg d'una setmana, es programen conferències, tallers i activitats – gratuïtes i públiques- per inspirar, informar, debatre, generar preguntes, fomentar noves aptituds i enfortir l'esperit crític de la ciutadania de totes les edats. L'objectiu de Mobile Week és apropar la tecnologia a la població mitjançant la participació col·laborativa per tractar els canvis i nous reptes de la transformació digital.







A la sisena edició, Mobile Week Barcelona, impulsada conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, aspira a millorar la vida digital de les persones, aportant eines i recursos per afrontar el seu dia a dia en matèries com drets digitals, entreteniments i nous mitjans digitals, habilitats professionals i educació i desinformació.