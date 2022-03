El risc de suïcidi es dispara entre els joves transgènere

Amb motiu del Dia Internacional de la Visibilitat Transgènere , els experts de RECURRA-GINSO, programa especialitzat en salut mental infanto-juvenil, volen recordar la importància d'acompanyar els adolescents en aquesta etapa en què no s'identifiquen amb el seu propi cos ja que el risc de suïcidi es multiplica per 8 en els joves transgènere .





Per això, asseguren que és essencial comptar amb el suport d'un expert en l'àmbit clínic que conegui casos de primera mà i els acompanyi en el procés. Javier Urra , Doctor en Psicologia i Ciències de la Salut i director del programa RECURRA-GINSO, adverteix que més del 20% dels que s'han operat amb menys de 18 anys, volen tornar a la seva identitat anterior i, per això, recomana no recórrer a una intervenció quirúrgica fins a complir la majoria d'edat.





Celebració del Dia de la Visibilitat Transgènere el 2021, Madrid @ep





Des del programa esmentat recorden que molts joves no se senten identificats amb el gènere amb què van néixer, i encara que la societat intenta ser més tolerant, encara hi ha molts prejudicis que generen grans dificultats per acceptar els canvis d'identitat o orientació sexual dels joves" Això, unit al que comporta sentir-se empresonat al teu propi cos i experimentar altres canvis propis de l'edat, pot provocar problemes de salut mental i esdevenir un factor de risc per al suïcidi.





Segons els experts, es tracta d'un tema que requereix un gran suport i prudència, però sempre juntament amb tractament de psicoteràpia de la mà d'un expert i, sobretot, en certs casos sensibles que requereixen medicació hormonal. Quan un jove comença a identificar-se amb un altre gènere des d'una edat primerenca, és essencial donar suport a aquest canvi biològic, físic, psíquic i social.





Així mateix, el paper dels mitjans de comunicació és molt rellevant. És important visibilitzar aquest col·lectiu i fomentar-ne la inclusió , però els experts adverteixen que cal comptar amb l'opinió de professionals especialitzats que coneguin bé els estadis evolutius de la infància, que siguin experts en l'àmbit clínic i coneguin casos de primera mà. Destaquen a més que no cal incitar ni promoure el canvi de gènere per evitar influenciar sobre una decisió tan personal. "Hi ha una certa edat en què els adolescents poden tenir dubtes però cal ser molt curosos per evitar confondre'ls", apunta. Per això, Javier Urra aconsella no recórrer a una intervenció quirúrgica fins a complir la majoria d'edat, tenint en compte que de vegades són irreversibles.





Com donar suport a un adolescent en aquests casos?





La salut mental d'aquests joves es pot veure afectada pel malestar intens i l'assetjament que reben. La disfòria de gènere –quan el sexe biològic no coincideix amb la identitat de gènere– genera molts interrogants i, moltes vegades, els familiars no volen acceptar aquesta realitat. Tot i això, els experts adverteixen que la família juga un paper significatiu i és fonamental brindar suport psicològic durant aquest procés de canvi. Per això, el seguiment psicològic longitudinal és indispensable per fer un diagnòstic fiable i no una avaluació en un moment específic en el temps. "Estar de la mà d'un professional, no anticipar res, intentar entendre, escoltar i no culpabilitzar-lo en cap moment és clau", explica el psicòleg.





“ Cal partir de la base que durant l'adolescència s'experimenten molts canvis, no sempre es veuen bé físicament i això genera inseguretats ”, afegeix. En aquest sentit, el professional apunta que aquest col·lectiu pateix altes taxes de depressió i que els canvis hormonals, físics i tiroïdals també provoquen canvis conductuals. Per aquesta raó, els pares han d'abordar la situació amb molt d'afecte i respecte, fomentant la comunicació. El clínic ha de procurar al menor ia la família un espai per expressar sentiments, emocions, pensaments i experiències. Així mateix, és fonamental que l'adolescent, els seus progenitors o tutors siguin informats del que es pretén amb la teràpia i dels possibles efectes secundaris, així com dels beneficis físics i psicològics que es persegueixen. No obstant això, el diagnòstic ha de ser veraç, garantir que es mantingui en el temps, i el professional ha de treballar de manera continuada per restablir aquest vincle familiar on cal adaptar les idees, imatge, i relació construïda amb un fill o filla que posseeix una identitat sentida i vivenciada que no li correspon.





Taxes de suïcidi entre les persones trans





La Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals va elaborar un estudi titulat ' Investigació: Persones trans i educació no formal ' on es va revelar que fins a un 61,11% de les persones trans que havien participat havien tingut ideació suïcida . En aquesta mateixa investigació, s'informa que el 50% de les persones participants s'han autolesionat, i fins a un 16,6% s'ha intentat suïcidar.





Segons explica l'Observatori Andalús contra l'Homofòbia, l'únic estudi que pot arribar a recollir informació sobre les taxes de suïcidi de les persones trans a Espanya es titula 'Sociodemographic characteristics and psychological adjustment among transsexuals in Spain' (Guzmán-Parra et al., 2015) . Aquesta investigació informa d'unes taxes d'un 22,8% d'intents de suïcidi i d'un 52,3% respecte a la ideació suïcida. No obstant això, aquest estudi es queda molt curt pel que fa a la representació, ja que només compta amb 197 persones trans. Una altra crítica remarcable és la utilització de terminologia transfoba al llarg de tot l'article.