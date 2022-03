Investigadors de l'IDAEA i l'IQAC demanen que es reavaluaran els efectes nocius de l'insecticida "Carbaril"

La primera autora de l?estudi, Melissa Faria, observa larva de peixos tractats amb l?insecticida/ Foto cedida per CSIC. Crèdit: Alicia Arroyo





Investigadors de l' Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA) , juntament amb l' Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC) del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), han descobert que exposar-se 24 hores a l'insecticida carbaril té efectes nocis per a les larves de peixos zebra , un organisme model que s'usa habitualment en la ciència perquè el seu sistema nerviós és semblant al dels humans .

















A més, informen des de CSIC que "fins i tot a concentracions 35.000 vegades per sota dels nivells actualment considerats com a assegurances, aquest insecticida afecta greument el comportament d'aquests organismes, i compromet la seva supervivència".





Adverteixen els científics que “ el carbaril és un insecticida classificat com a potencial carcinogènic per a les persones. S'absorbeix per inhalació, ingestió i, en menor mesura, contacte. Tot i que està prohibit en alguns països o regulat en altres, com és el cas d'Espanya , s'utilitza de forma habitual tant en agricultura com en jardins i terrasses d'ús quotidià ”.





EXPOSAR-SE A AQUEST INECTICIDA ÉS NOCIU PER A LES LARVES DE PEIXOS CEBRA





"Els investigadors han demostrat que l'exposició durant només 24 hores a concentracions de l'insecticida que es poden trobar normalment al medi ambient (0,066-660 nanograms per litre d'aigua) produeixen efectes nocius en les conductes de les larves de peixos zebra, comprometent la seva supervivència ", expliquen des del CSIC.





Després, continuen: "La raó per la qual aquestes concentracions, inferiors a les considerades com a segures, afecten el comportament rau en un mecanisme desconegut fins a la data. L'insecticida bloqueja els receptors de l'adrenalina i la serotonina, dos neurotransmissors clau per al correcte funcionament del sistema nerviós. A més, el carbaril, mitjançant aquest nou mecanisme, també altera l'activitat cardíaca, augmentant significativament el ritme del cor ”.





ELS INVESTIGADORS CREEN QUE S'HA DE REAVALUAR AQUEST INSECTICIDA REGULAT





"Els resultats d´aquest treball impliquen que els nivells d´aquest insecticida en aigua que fins ara es consideraven segurs en realitat són d´alt risc per a les larves dels peixos ", indica Demetrio Raldúa , l´autor principal de l´estudi i investigador de l´IDAEA. "Aquesta feina fa saltar les alarmes respecte al seu impacte en els éssers humans i mostra la necessitat de reavaluar aquest insecticida", afegeix.





Segons el treball realitzat per aquests investigadors, l'insecticida afecta el sistema neuronal que regula els comportaments complexos com la resposta d'escapament a depredadors, els canvis d'il·luminació o l'activitat motora normal per buscar menjar i refugi . les larves de peixos. Tot això indueix a pensar que l?insecticida també podria tenir efectes perjudicials en els éssers humans".





Per a Melissa Faria , investigadora de l'IDAEA i primera autora de l'estudi: "Aquest treball fa reflexionar sobre l'impacte tòxic dels contaminants, fins i tot a concentracions baixes, sobre el medi ambient i la salut humana".



A més per a l'investigador de l'IQAC, Xavier Rovira, " Treballs com aquest posen de manifest que potser cal revisar els protocols de regulació dels insecticides per part de les entitats responsables, de manera que s'incloguin assajos farmacològics més exhaustius".