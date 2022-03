Lloguer a Barcelona: paga 680 euros per un zulo al qual només es pot accedir amb una escala plegable

A CatalunyaPress seguim buscant pisos de lloguer per mostrar que el mercat dels arrendaments a Barcelona continua en plena forma. En aquest cas us portem un zulo dels clàssics, on és tan possible malviure com organitzar un segrest. Per només 680 euros - gairebé el 65% del Salari Mínim Interprofessional- qualsevol afortunat podrà viure en aquesta mena d'apartament de 20 metres quadrats on només es pot entrar creuant la casa d'una altra persona.





Aquí podeu veure l'entrada a aquesta mena de claveguera situada, possiblement, al pati d'algú que ha decidit treure el màxim profit - econòmic, és clar- a casa seva.





Captura de pantalla del pis @Idealista





Aquesta escala tan sofisticada, que no sembla ni ben fixada, condueix a un saló amb dos llits que podria passar per fumador de crac. A més, i per desgràcia, en aquest cas és un pis amb bona il·luminació, per la qual cosa es pot apreciar sense problemes la manca d'ordre i una neteja, com a mínim, qüestionable.





Captura de pantalla de l'anunci @Idealista





El propietari, o l'agència que hagi posat l'anunci, descriuen aquesta propietat com “un pis meravellós al cor de Barcelona”. No obstant això, això no és el més xocant, i és que aquest apartament/zulo " conté 2 portes d'accés, sent la primera comuna amb el veí ". És a dir, per accedir-hi cal creuar el pati d'algun veí que haurà decidit adaptar-lo per crear un pis i - màgia!-contribuir al creixement del mercat del lloguer a Barcelona. A més d'omplir-se les butxaques, les factures no es paguen amb bones idees.





A més, expliquen que disposa de "tots els mobles i els electrodomèstics necessaris, a més d'aire condicionat i molta llum al llarg del dia". No obstant això, a l'anunci publicat a Idealista és impossible trobar fotografies del bany. Pot ser que per accedir al bany també s'hagin de creuar dos accessos i acabar pixant, potser, al bar de fora.