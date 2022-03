Bruce Willis es retira a causa d'una malaltia greu

Bruce Willis a la Glass European premiere de 2019. Imatges d'arxiu @ep





Bruce Willis es retira del món del cinema. Ho ha anunciat aquest dimecres Rumer Willis, la seva filla, a través del perfil d'Instagram. Per als increïbles seguidors de Bruce , com a família, volíem compartir que el nostre estimat Bruce ha estat experimentant alguns problemes de salut i recentment li van diagnosticar afàsia, que està afectant les seves habilitats cognitives. Com a resultat d'això i amb molta consideració, Bruce s'està allunyant de la carrera que ha significat tant per a ell", explicava la jove de 33 anys.





"Aquest és un moment realment desafiant per a la nostra família i estem molt agraïts pel vostre continu amor, compassió i suport. Estem travessant això com una unitat familiar sòlida i volíem atreure els seus fans perquè sabem quant significa ell per a vosaltres, igual que vosaltres per a ell" , afegia













L'actor celebrava el seu 68 aniversari fa tot just una setmana amb la seva exdona, Demi Moore , amb qui manté una relació amistosa.

























L'AFÀSIA

La malaltia que allunya Bruce Willis de la seva carrera, deixant una llarga trajectòria de pel·lícules memorables, s'anomena afàsia . Hi ha diferents tipus d'afàsia, però els metges coincideixen que és signe d'alguna altra afecció, com ara un accident cerebrovascular o un tumor cerebral.





L'afàsia pot afectar la capacitat de parlar, escriure i comprendre el llenguatge, tant verbal com escrit.