Raquel Sánchez insisteix que Correos no es privatitzarà ni externalitzarà

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez , ha descartat que Correos es privatitzarà o externalitzarà, sinó que, al contrari, ara està orientant tots els seus esforços a potenciar la seva condició de servei públic en totes les àrees de la geografia espanyola, incloent-hi les rurals.





Així ho ha assenyalat la ministra durant una intervenció aquest dimecres al Congrés dels Diputats , durant la qual ha destacat les convocatòries d'ocupació publicades o els nous serveis que presta a l'Espanya buidada , com el cobrament de rebuts o retirada d'efectiu des de casa .





Sánchez ha contestat així una pregunta formulada pel diputat del PP Celso Luis Delgado , que ha advertit que l'empresa pública podria entrar en "fallida tècnica" després de les pèrdues previsibles de 100 milions d'euros el 2021.





Delgado ha atribuït aquests resultats al que considera una "gestió ineficient" per part del seu actual equip directiu, liderat ara per Juan Manuel Serrano . El diputat del PP ha assegurat que des de la seva arribada el 2018, s'han cessat diversos treballadors d'alta qualificació que els hauria fitxat la competència.





La ministra ha assenyalat que els mals resultats del 2020 i 2021 responen al fort impacte que la pandèmia ha tingut a l'economia , però que ja s'estaria recuperant, i ha defensat l'actual equip directiu, dient que està “solucionant tots els problemes que es van crear durant el Govern del PP".





Sánchez ha citat una auditoria dels comptes de Correus de 2016 en què es detectaven diverses incidències, com un avís que "si no es aclarís la manera com es compensaria la càrrega financera, s'agreujaria la tresoreria", o " incompliments greus en principis de transparència, igualtat de tracte i discriminació o la inclusió de clàusules contràries a la llei espanyola”.