El Banc Mundial adverteix d'un estancament de la pobresa a Llatinoamèrica

El vicepresident del Banc Mundial per a Amèrica Llatina i el Carib, Carlos Felipe Jaramillo , ha assenyalat que la regió pot patir un estancament als nivells de pobresa com a conseqüència de la guerra a Ucraïna i les seves implicacions en els preus dels aliments i combustibles.





Al fòrum 'Inversions per a una recuperació sostenible' organitzat per IE University, el vicepresident de l'organisme per a la regió llatinoamericana ha explicat que abans de l'esclat del conflicte la previsió era que el nivell mitjà de pobresa -sota el llindar de 5,5 dòlars diaris-- retrocedís aquest any dos punts, fins a l'entorn del 24%.





Tot i això, la guerra i els seus efectes en els preus dels aliments i productes energètics han fet que el Banc Mundial baragi diversos escenaris en què la pobresa s'estany en un nivell aproximat del 26%.





"Depenent de quant duri aquesta situació podríem quedar estancats en un 26%. És una molt mala notícia", ha subratllat el representant del Banc Mundial, que ha advertit de l'alta probabilitat que l'organisme revisi a la baixa la taxa de creixement aquest any pel conflicte bèl·lic, que estava entre el 2,5% i el 3%.









PROBLEMES DE DEUTE I PREOCUPACIONS PER LA INFLACIÓ

D'altra banda, Jaramillo ha indicat que els països també han de bregar aquest any amb uns alts nivells d'endeutament heretats de la pandèmia.





Segons Jaramillo, aquesta situació generarà un panorama amb "serioses dificultats" per a molts països de la regió , especialment al Carib per la seva dependència del turisme, que es va veure molt afectat per la crisi del Covid-19 i que encara no ha recuperat els seus nivells previs a la pandèmia.





En aquest escenari, Jaramillo ha tornat a advertir que la guerra a Ucraïna generarà més pressions en la inflació, sobretot en els combustibles i aliments . Així mateix, el vicepresident del Banc Mundial s'ha mostrat preocupat per l' augment en els tipus d'interès de diverses economies internacionals , cosa que pot generar una fuita de capitals a la regió i disminuir-ne el marge de maniobra.





Finalment, Jaramillo ha ressaltat que un altre dels problemes que afecten Llatinoamèrica continua sent la seva baixa productivitat i la seva dependència de les matèries primeres , que explicarien bona part de les baixes taxes de creixement en els últims anys. "Ens cal passar a fases més productives, ara els serveis són cada cop més importants", ha postil·lat Jaramillo.