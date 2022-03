Rússia declara un alto el foc a Ucraïna per evacuar Mariúpol

Un tanc de l'exèrcit rus a Mariúpol. Imatges d'arxiu @ep





Rússia ha ofert un alto el foc a Mariúpol . No és la primera vegada que això passa: fa dues setmanes es va oferir als resistents de la ciutat assetjada un respir momentani a canvi de lliurar les armes i evacuar la pròpia ciutat. Aquesta vegada, l'alto el foc començaria a les 10 del matí.





Ho han comunicat fonts de l'exèrcit rus aquest dimecres, que haurien ofert aturar el conflicte per obrir un corredor humanitari i evacuar l'estratègic port de Mariúpol.









RÚSSIA, DISPOSTA A NEGOCIAR SOTA LES SEVES CONDICIONS





El cap de la delegació russa que negocia amb Ucraïna la fi de la guerra, Vladimir Medinski , ha assegurat aquest dimecres que Kíev està "disposat" a complir els "requisits fonamentals" de Moscou en matèria de seguretat, que impliquen que el país veí no entri a l'OTAN.





Medinski va ressaltar en unes declaracions a la televisió russa que si es compleixen aquests "requisits", l'"amenaça" que l'OTAN "creï un punt de suport en territori ucraïnès s'eliminarà" , va recollir l'agència de notícies russa Interfax.





El cap de la delegació russa ha afirmat que Ucraïna ha formulat aquestes tesis "per escrit" i que les va presentar a la ronda de converses que va tenir lloc dimarts a Istanbul. " Ens van donar els principis d'un possible futur acord per escrit ", va assegurar.





Segons Medinski , a més d'eliminar la possibilitat que Ucraïna s'integri a l'OTAN , Kíev també s'ha mostrat disposat a " renunciar a les armes nuclears , a més de la possessió, adquisició i desenvolupament d'armes de destrucció massiva " .





Així mateix, hauria renunciat a acollir bases i quotes militars estrangeres i practicar exercicis militars amb la participació de forces armades estrangeres , "només d'acord amb els estats garants, també Rússia".





En aquest context, ha ressaltat que Ucraïna "per primera vegada en tots aquests anys ha declarat la seva disposició a negociar amb Rússia" i també ha indicat que "la posició" russa sobre Crimea i el Donbass "es manté sense canvis". " La feina i les negociacions segueixen ", ha reblat.





El Kremlin ha descrit aquest dimecres de "positiu" que Ucraïna "hagi presentat propostes concretes" a les converses a Istanbul, si bé ha manifestat que els contactes fins ara no han derivat en "avenços" significatius.





Rússia va anunciar dimarts que "reduirà dràsticament" les operacions militars contra Kyiv i Txerníhiv després d'unes converses "constructives" amb Ucraïna a Istanbul en què les autoritats ucraïneses van reclamar garanties de seguretat per acceptar un estatus neutral.