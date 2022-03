Els supermercats podran limitar compres en situacions d'emergència per evitar el desproveïment

Els supermercats podran limitar les compres dels seus clients "quan hi hagi circumstàncies extraordinàries o de força major" per evitar el desproveïment i garantir l'accés dels consumidors en condicions equitatives i ho podran fer per llei. Així ho va aprovar aquest dimecres el Govern, després que alguns supermercats van ser denunciats fa un parell de setmanes per racionar les compres a conseqüència de l'escassetat per la guerra d'Ucraïna.





Els supermercats podran limitar el nombre de productes que es pot emportar un client /@EP





Així, ho recull el 'Pla de Resposta' a l'impacte econòmic de la guerra a Ucraïna publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), amb una modificació de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista.







"Excepcionalment, quan hi hagi circumstàncies extraordinàries o de força major que ho justifiquin, els establiments comercials podran suspendre amb caràcter temporal la prohibició prevista a l'apartat 2 de limitar la quantitat d'articles que puguin ser adquirits per cada comprador", indica actualment la norma.





El Govern detalla que aquestes noves mesures s'hauran de justificar i s'adoptaran de manera proporcionada quan sigui necessari per impedir-ne el desproveïment i garantir l'accés dels consumidors en condicions equitatives.









"El que és important és que fem una crida a la responsabilitat. De vegades es produeixen alarmes guiats pel nerviosisme . Això és el que contempla el pla i crec que el que és important és que fem una crida a la responsabilitat , que entre tots ens correspon transmetre un missatge de tranquil·litat a la ciutadania", va apuntar Raquel Sánchez, ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez.





La titular de Transports, per altra banda, ha precisat que "de vegades es produeixen certes alertes i alarmes que generen comportaments potser guiats més pel nerviosisme", i ha afegit que es tracta de mesures que han de servir per transmetre un missatge de tranquil·litat a la ciutadania, al teixit productiu i a empreses.





Sobre aquest mateix tema també va parlar Reyes Maroto, la ministra d'Indústria Comerç i Turisme. Així, ha dit que l'Executiu ha estat treballant el pla de resposta amb tots els sectors econòmics, en particular amb el sector de la distribució, amb qui ha consensuat aquesta mesura, que “com bé diu l'article el que permet és donar seguretat jurídica que ells puguin limitar el nombre d'articles i així evitar l'acaparament però, sobretot, que hi hagi accés equitatiu per a tots els consumidors".





"És una mesura que dóna seguretat jurídica. Està molt fitada perquè ho facin amb caràcter excepcional i justificat, però responem a una necessitat que el sector de la distribució ens va traslladar i que s'ha posat de manifest com a conseqüència de les aturades patronals de transport", va subratllar.