L'ONU crea una comissió per investigar els crims de guerra a Ucraïna

El president del Consell de Drets Humans de l'ONU, Federico Villegas, ha anunciat aquest dimecres la creació d'una comissió per investigar els crims de guerra i abusos comesos durant la invasió russa d'Ucraïna.





La comissió ha de "recopilar, resumir i analitzar proves de violacions i abusos, inclòs el gènere, i registrar i emmagatzemar sistemàticament tota la informació, documentació i proves, incloses entrevistes, testimonis i proves forenses, de conformitat amb els estàndards del Dret Internacional", ha explicat Villegas en un comunicat de l'ONU.









Trinchera en Odessa @ep





La comissió, formada per tres persones --Erica Messe, de Noruega (la presidenta), Jasminka Dzumhur, de Bòsnia i Hercegovina, i Pablo de Greiff, de Colòmbia-- haurà d'"establir els fets, les circumstàncies i les causes" de les violacions i abusos.





L'ONU també ha demanat a l'òrgan d'investigació que identifiqui, en la mesura del possible, les persones i entitats responsables de violacions de drets humans i delictes comesos a Ucraïna per garantir que rendeixin comptes. També se li ha encomanat fer recomanacions per posar fi a la impunitat i garantir la responsabilitat penal, així com l'accés a la justícia de les víctimes.





La Comissió s'ha establert per un any i haurà d'informar oralment al Consell de Drets Humans sobre la seva feina al setembre de 2022, a més de preparar un informe escrit per al març de 2023 i un informe a l'Assemblea General de l'ONU.





La Missió d'Observació dels Drets Humans a Ucraïna va alertar el divendres que les dues parts del conflicte a Ucraïna podrien estar cometent crims de guerra, remarcant que han constatat "violacions greus a les garanties fonamentals" per part de les forces russes i ucraïneses.





Els Estats Units, Polònia i altres països han acusat Rússia de cometre crims de guerra a Ucraïna.