Mil extreballadors de Nissan de la Zona Franca de Barcelona recuperaran la feina amb Zeroid

Nissan va tancar definitivament les seves línies de producció a la Zona Franca fa tres mesos, cosa que va provocar que 3.000 persones perdessin els seus llocs de treball. Ara ja es coneix que serà una empresa espanyola la que de continuïtat a les instal·lacions que van quedar buides.





Planta de Nissan a la Zona Franca de Barcelona





QEV Technologies forma part del hub que reactivarà les instal·lacions. De fet, la seva idea és començar a fabricar furgonetes elèctriques el 2023 i arribar a les 100.000 unitats i als 1.000 empleats només tres anys després .





Per poder començar a fabricar les furgonetes i llançar-les al mercat caldrà que, en aquests tres anys de marge, s'inverteixin 200 milions d'euros. Així ho va explicar Joan Orús, conseller delegat de QEV Technologies, que va afegir que la injecció de capital que pretén fer elhub de descarbonització és de 800 milions.





Però no totes les inversions seran pròpies, sinó que es troben negociant amb socis i bancs perquè els proporcionin els recursos que necessiten per treure el projecte endavant, explica Vozpópuli. A més, esperen beneficiar-se d'entre 100 i 150 milions d'euros de provinents d'ajudes públiques del PERTE de l'automòbil elèctric.





ALGUNS EXEMPLEATS DE NISSAN RECUPERARAN LA SEVA OCUPACIÓ





"Si estem aquí avui és perquè hi ha més de mil treballadors que saben fer vehicles. L'oportunitat no és el lloc, sinó les persones", va explicar Orús, fent referència al fet que els llocs de treball que es crearan els ocuparan antics treballadors de les línies de producció de Nissan.







En aquesta línia, Orús va sol·licitar a les administracions públiques que tanquin de manera ràpida i el més àgilment possible tots els serrells que queden pendents respecte a la taula de reindustralització de Nissan. Si no passa ràpid, no podran començar a produir el 2023 a la Zona Franca de Barcelona.





Cal diferenciar, en aquest sentit, entre les 100.000 unitats que pretenen construir des de QEV i BTech: 60.000 corresponen a la companyia que lidera l'empresari Orús i 40.000 als seus socis. Però a més, es troben en negociacions amb Volta o Ronn, per exemple, per poder ampliar les xifres fins a 120.000 i 130.000.





QEV Technologies, en concret, vol llançar una gamma de furgonetes elèctriques sota la marca Zeroid. Es tractarien de cinc models diferents, amb mides variades, que servirien per carregar entre 700 i 2.700 quilos. També variarien, per descomptat, els preus. Aquests partirien dels 20.000 euros, augmentant a mesura que també ho fes la gamma de la furgoneta.





Els seus plans, a més, no són només aquests. També voldrien transformar la furgoneta en un autobús elèctric pensat per al transport públic entre ciutats.