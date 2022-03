L'exalcaldessa de Santa Coloma de Farners dimiteix després de ser condemnada per l'Audiència de Girona

L?exalcaldessa de Santa Coloma de Farners, Susagna Riera (JxCat), i el líder d?ERC al municipi, Joan Martí. Firma: Ajuntament de Santa Coloma de Farners



















Susagna Riera , l'exalcaldessa de Santa Coloma de Farners , ha renunciat a les seves funcions com a primera tinenta d'alcaldia i cap d'àrea d'Organització Interna i Recursos Humans, després que l' Audiència de Girona l'hagi condemnat a 3 anys i 6 mesos de presó per filtrar informació mèdica d'una víctima menor d'abusos sexuals intrafamiliars.





Després de reunir-se per carta, l'alcalde del municipi, el republicà, Joan Martí Bonmatí va emetre un decret on redefineix la Junta de Govern Local; on el regidor de Governació i Promoció Econòmica, Carles Roca , assumeix el càrrec de primer tinent d'alcalde i de l'àrea que fins ara ocupava Riera i portaveu del grup municipal Junts.





Susagna Riera, mantindrà la seva acta de regidora passant a ser no adscrita atès que ha deixat Junts. Sobre aquesta qüestió l'alcalde de Santa Coloma de Farners ha admès que des d'“ERC no li demanarà que renunciï a la seva acta de regidora”.





Riera segueix defensant la seva innocència i de fet el seu advocat va anunciar en conèixer-se la sentència de l'Audiència de Girona que recorreguessin la decisió judicial. L'exalcaldessa ha assegurat davant els mitjans: "tinc la consciència tranquil·la i estic convençuda d'haver fet bé la meva feina".





UN PACTE DE GOVERN POLÈMIC



El pacte de Govern entre Junts i ERC es va iniciar quan, el 15 de juny del 2019, JxCat va trencar l'acord amb els Independents i el PSC per acabar pactant a última hora amb ERC. El gir el va propiciar la irrupció d'un centenar de persones al Ple amb insults i crits als regidors i una trucada del president de la Generalitat, Quim Torra, que va pressionar els partits del seu municipi per formar un ajuntament independentista.





El pacte in extremis va decidir concedir l'alcaldia dos anys a Junts del 2019 al 2021, amb Susana Riera al capdavant, i dos als republicans del 2021 al 2023, amb Joan Martí com a alcalde.



L'actual alcalde de Santa Coloma de Farners ha assegurat als mitjans després de conèixer-se la sentència que encara no és ferma: "Estic segur que, si ho haguéssim sabut, no hauríem fet la coalició".







L'OPOSICIÓ ES MOSTRA PRUDÈNCIA DAVANT UNA SENTÈNCIA QUE ENCARA NO ÉS FERM





El portaveu d'ISC-IdSelva, Pep Prat , ha explicat que la seva formació veu "lògica la reacció de l'exalcaldessa davant d'una sentència que encara no és ferma i en aquest sentit hem de ser prudents i esperar la sentència del tribunal".







En la mateixa posició es mostra la portaveu del PSC, Beatriz Ventura : “Quan la sentència sigui ferma, decidirem com ens posicionem”.







Tot i això des de la CUP, Sylvia Barragan afirma que "el tema és molt greu i segurament, si no ho fa abans pel seu compte, li demanarem que renunciï a l'acta de regidora en el proper Ple".