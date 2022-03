Desenes de soldats russos abandonen Txernòbil després de caure malalts per la radiació

Zona d'exclusió a Txernòbil @ep





Les tropes russes retirades de la central d'energia nuclear de Txernòbil estan sent traslladades ràpidament a través de la frontera a un centre mèdic especial a Bielorússia amb "malaltia per radiació aguda", segons alguns reportis.





Els caps d'intel·ligència dels Estats Units han confirmat que les forces de Vladimir Putin han començat a retirar-se de la regió després que el Kremlin es comprometés a reduir els atacs.





Tot i això, un empleat de l'agència estatal ucraïnesa que supervisa la zona d'exclusió assegura que els soldats russos "irradiats" estaven sent portats en autobús a una clínica a Gomel per rebre tractament.





Yaroslav Yemelianenko va escriure a Facebook: “Un altre lot de terroristes russos irradiats que es van apoderar de la zona de Txernòbil va ser portat avui al Centre de Medicina de Radiació de Bielorússia a Gomel".





"Heu cavat trinxeres al Bosc Roig, gosses? Ara viu amb això per la resta de la teva curta vida. Hi ha regles per tractar amb aquesta àrea. Són obligatòries perquè la radiació és física, Amb un mínim d'intel·ligència al comandament o soldats, aquestes conseqüències es podrien haver evitat", sentencia.



L'Exèrcit rus va aconseguir aconseguir el poder de Txernòbil els primers dies de la invasió el mes passat i durant un temps van impedir que el personal que mantenia les instal·lacions sortís o fos rellevat per altres treballadors.







El personal al lloc va afirmar que les tropes invasores havien estat enviades en una missió "suïcida", assenyalant que els seus vehicles i equips no tenien protecció contra la radiació.