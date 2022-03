A Tarragona li ha costat 74 anys construir la seva 'Sagrada Familia'

Un dels símbols de Catalunya és, sens dubte, la seva Sagrada Família. Però no en tenim només una, sinó dues. A Tarragona trobem el Santuari de la Mare de Déu de Montserrat, un edifici modernista que es va començar a construir l'any 1926 i es va acabar 74 anys més tard. I, encara que no té les mateixes dimensions que el temple més popular de Barcelona ni va ser dissenyat per Gaudí (encara que sí per un dels seus deixebles) també és majestuós.









Concretament, el santuari de què parlem està situat a Montferri, una petita localitat de la comarca de l'Alt Camp a Tarrogona. Envoltat per naturalesa, aquest municipi destaca pels productes artesanals dels seus habitants i és visitat per aquells que volen gaudir del turisme rural.







Però també hi van alguns turistes que volen gaudir de l'altra Sagrada Família de Catalunya, dissenyada per l'arquitecte modernista Josep Maria Jujol, que va ser deixeble d'Antoni Gaudí. D'aquest temple podem destacar, a més, que va ser construït pels veïns : ells van ajudar durant anys de forma desinteressada.





L'estructura del Santuari de la Mare de Déu de Montserrat és semblant a la de la Sagrada Família. I no només aquí es queden les similituds entre les dues obres arquitectòniques, sinó que també coincideixen en el fet que les obres es van haver d'aturar per manca de finançament. Així, després de sis anys de feina, van haver de parar i deixar-la a mig construir.





Després, el monument va patir la Guerra Civil, que ho va deixar danyat. Va ser l'any 1984 quan es va començar a restaurar i es va acabar. Després, l'any 1999, va poder ser inaugurat. Ara s'aixeca imponent al bell mig de la natura, sent el protagonista de la zona. Per visitar-lo, podeu fer-ho per lliure o concertant una visita guiada amb l'ajuntament de la localitat.