Mor als 76 anys Paul Herman, actor de 'Los Soprano'

Paul Herman , un actor nascut a Brooklyn que va aparèixer en pel·lícules clàssiques de la màfia com Un dels nostres , Once Upon a Time in America i The Irishman , però probablement més conegut per la seva interpretació del propietari del club Peter "Beansie" Gaeta a Los Soprano, ha mort aquest dimarts. Tenia 76 anys.





La seva mort va ser anunciada a Instagram pel coprotagonista dels Soprano, Michael Imperioli. No es va revelar la causa de la mort.







“ El nostre amic i col·lega Paul Herman va morir ”, va escriure Imperioli. “Paulie era simplement un gran tipus. Un narrador i un narrador de primera classe i un gran actor. Un dels Nostres, Hi havia una vegada a Amèrica, L'irlandès i, per descomptat, Los Soprano són alguns dels seus treballs més destacats. Paulie va viure a la cantonada durant els darrers anys i m'alegro que hàgim pogut passar un temps junts abans que ens deixés. Ho estranyaré. Molt amor per a la família, amics i la nostra comunitat d'actors i cineastes”.





El personatge més memorable d'Herman va arribar el 2000 amb la seva primera aparició a Los Soprano en el paper recurrent de Beansie Gaeta , un extraficant de drogues i antic amic i soci del capo de la família criminal DiMeo, Richie Aprile (David Proval). En un moment particularment indeleble dels Soprano, Aprile, acabat de sortir de la presó, ataca el seu antic amic Beansie amb una tassa de cafè calent abans d'atropellar-ho amb un cotxe, deixant a Beansie paraplègic.