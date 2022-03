Mor per càncer als 33 anys Tom Parker, cantant de la boyband 'The Wanted'

Tom Parker @wikipedia





L'estrella de 'The Wanted' Tom Parker , va morir a l'edat de 33 anys després de ser diagnosticat amb càncer cerebral terminal, va anunciar la boyband britànica. El cantant va dir als fanàtics l'octubre del 2020 que tenia un tumor inoperable.





La seva dona Kelsey Hardwick va escriure a Instagram: " Els nostres cors estan trencats ". La parella va tenir dos fills petits junts. Ella va afegir: "Tom era el centre del nostre món. No podem imaginar la vida sense el seu somriure contagiós i la seva presència enèrgica".





La seva publicació va continuar : "Estem realment agraïts per la gran quantitat d'amor i suport i demanem que tots ens unim per assegurar-nos que la llum de Tom continuï brillant per als seus bells fills. Gràcies a tots els que ho han donat suport en tot moment, va lluitar fins al final. Sempre estaré orgullós de vosaltres".



La parella es va casar el 2018 i va tenir una filla, Aurelia Rose, i un fill, Bodhi.







La banda va dir que estaven "devastats" per la mort de Parker i que estaven amb ells i la seva família al seu costat quan va morir. The Wanted es va formar el 2009, amb Parker, Max George, Siva Kaneswaran, Nathan Sykes i Jay McGuiness. Van tenir dos singles que van aconseguir número u al Regne Unit, Glad You Came i All Time Low, i vuit èxits més entre els 10 primers, inclosos Chasing The Sun, Heart Vacancy i Lightning.









Kaneswaran també va escriure la seva pròpia publicació a Instagram, dient: "Hola Tom, espero que t'estiguis divertint molt allà. Estic tan agraït d'haver tingut l'oportunitat de presenciar el teu veritable valor. Ha estat un plaer a la meva vida, Tommy Boy. Gràcies per deixar-nos veure't il·luminar el món. Parlaré amb tu aviat i fins després. T'estimo germà x".





Parker va publicar una foto amb els seus companys de banda a principis d'aquesta setmana, simplement dient: "Equip de somni".