Ayuso fitxa Ortega Cano per ser vocal del Centre d'Afers Taurins

No és broma. La Comunitat de Madrid ha fitxat l'extorero José Ortega Cano com a nou membre del Centre d'Afers Taurins, ha confirmat el conseller de Justícia, Interior i Presidència del Govern regional, Enrique López en roda de premsa posterior al Consell de Govern.





Segons es publica a l'acord de Consell de Govern, Ortega Cano és un matador de bous de reconeguda trajectòria professional dins del món del bou entre els anys 1980 i els anys 1990.





Al llarg de la seva carrera va aconseguir sortir a coll fins a quatre ocasions de la Plaça de Bous de Las Ventas de Madrid. Retirat el 2017 de forma definitiva sempre ha continuat la seva vinculació amb el món del toro, bé des de l'àmbit de la cria del toro brau, com a ramader, o com a apoderat llançant joves promeses del toreig, com el cas del jove noveller Álvaro Burdiel, a qui apodera actualment.





El 19 de juliol de 1982 va ser una data històrica a la carrera d'Ortega Cano doncs a la Corrida Extraordinària de la Premsa celebrada a Las Ventas, va aconseguir l'indult de 'Vetllador' bou de Victorino Martín que per error a la tauleta va ser anunciat com ' Belador', el qual ha estat l'únic bou indultat al llarg de la història del cos madrileny.





Durant els anys més significatius a la carrera del torero, era habitual la seva participació a les fires més importants d'Amèrica , on comptava amb gran cartell arribant a ser el triomfador de moltes d'elles com la Fira de Quito 'Jesús del Gran Poder' o emportar-se'n l'Escapulari d'Or durant la Fira del Senyor dels Miracles.





Un dels moments més tràgics a la vida del torero va ser la greu cornada que va patir a Cartagena de Indias (Colòmbia) el 1995 on va estar a punt de perdre la vida a causa d'una cornada propiciada per un toro de Mondoñedo.





Com a vocal també acompanyarà Ortega Cano Raquel Sanz Lobo. Llicenciada en Periodisme per la Facultat de Ciències de la Informació de la Universitat Complutense de Madrid l'any 2007, va realitzar les seves primeres pràctiques com a redactora de societat a Antena 3 Televisión.





Ha cursat un màster professional especialitzat en Community Manager, Màrqueting Online i Gestió de Clients per l'Escola CICE de Madrid. Després d'acabar aquest curs, Raquel va deixar enrere la televisió per centrar-se en la comunicació d'empreses i personatges.





Entre altres, la de la seva pròpia parella, el torero Víctor Barrio amb qui va contraure matrimoni 18 mesos abans el torero morís com a conseqüència d'una cornada al tòrax infligida pel bou 'Lorenzo' pertanyent a la ramaderia de Los Maños a la Plaça de Toros de Terol.





Després de la pèrdua de Víctor Barrio, Raquel ha seguit la seva vinculació amb el món del toro, participant en nombrosos actes, col·loquis, ponències i com a no homenatges pòstums al que fos el seu marit.