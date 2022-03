La Fiscalia denuncia a Eloi Badia per un presumpte delicte ecològic i contra la salut de les persones

Eloi Badia en una de les seves compareixences





El Jutjat d'Instrucció número 5 de Badalona investiga una denúncia de la Fiscalia contra el regidor de l'Ajuntament de Barcelona i president de l'empresa pública Tersa, Eloi Badia, per un delicte contra el medi ambient.







El Ministeri Públic considera que es va cometre aquest delicte a la incineradora de residus de Sant Adrià de Besòs que gestiona l'empresa pública Tersa en emetre gasos contaminants que van suposar " un greu risc per al medi ambient i la salut de les persones" de l'entorn.









La denúncia del fiscal assenyala que tant Badía, com a president de Tersa, i el cap d'explotació de la planta "haurien estat realitzant i/o tolerant conscientment una sèrie de pràctiques contràries a la normativa ambiental aplicable". Per això ha sol·licitat al jutjat la pràctica de nombroses diligències per determinar si es va cometre aquest delicte.







LA COORDINADORA VEÏNAL AIRENET DENUNCIÓ EL MAL FUNCIONAMENT DE LA PLANTA EL 2018





Fa quatre anys, la coordinadora veïnal Airenet -que representa 20 associacions de veïns de Barcelona- Sant Adrià i Badalona- va denunciar davant la Fiscalia el mal funcionament de la planta, amb uns nivells d'emissions contaminants molt "elevats" dels que ja alertaven articles en publicacions científiques.





Després d'una investigació, el fiscal va decidir interposar denúncia perquè considera que la temperatura d'incineració dels residus no seguia la legislació ambiental. A més, "del resultat de la investigació realitzada consta que els responsables de la Planta de Valorització Energètica (PVE) no estarien realitzant el control de la temperatura conforme" a normativa, segons el fiscal sinó que "utilitzaven en lloc d'una mesura, un càlcul mitjançant un algorisme basat en unes fórmules sense que consti que la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic , com a Administració competent, hagi validat oficialment aquest mètode de càlcul de la temperatura, la qual cosa suposaria que no s'està garantint que la temperatura dels gasos de combustió en el procés de la crema dels residus fos superior a 850º durant 2 segons, com exigeix la normativa esmentada”.





Per això, Fiscalia creu que aquesta situació "suposaria l'emissió a l'atmosfera des de la PVE de Tersa de compostos contaminants amb unes concentracions superiors a les permeses".