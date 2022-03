Barcelona avisa de retencions a Gran Via per l'obertura del túnel de Glòries cap al Llobregat

L' Ajuntament de Barcelona ha avisat aquest dijous que es preveu un augment de les retencions a la Gran Via durant els primers dies i setmanes després de l'obertura del túnel de Glòries en sentit Llobregat, prevista per aquest diumenge.





Tècnics i gerents d'obra, davant de les obres del túnel de Glòries, a 3 de novembre de 2021, a Barcelona, Catalunya (Espanya). Després de sis anys de perforació, aquest 6 de novembre es produirà l'obertura oficial d'aquest túnel que travessarà la plaça de les Glòries de Barcelona en sentit Besòs @ep





Ho ha dit el gerent de Mobilitat i Infraestructures de Barcelona, Manuel Valdés , en roda de premsa amb l'inspector i el portaveu de la Guàrdia Urbana, Jordi Oliveras, en què han explicat les afectacions i recomanacions de mobilitat per l'obertura del túnel d'entrada a la ciutat.

Davant la previsió de retencions, que es preveu que s'allarguin més durant la primera hora del matí, Valdés ha destacat l'"alternativa de transport públic" i ha dit que és important conèixer els canvis que es produiran per agafar la ruta més correcta.





Ha explicat que treballaran mitjançant la combinació dels semàfors de les entrades dels túnels perquè les congestions es produeixin abans de l'entrada del túnel i no a l'interior: "Tot això s'anirà ajustant els propers dies".





A més, ha assegurat que, tal com està previst, el radar del túnel (que entrarà en funcionament aquest maig) començarà a multar aquest agost.





TRANSPORT PÚBLIC





La Guàrdia Urbana iniciarà els desviaments de trànsit aquest dissabte a última hora per a la implantació de la nova configuració vial amb l'objectiu que el túnel quedi completament operatiu al voltant de les 8.00 hores del diumenge 3 d'abril.





Oliveras ha recomanat prioritzar el transport públic i que, en cas que no es pugui fer, els ciutadans en determinin la ruta i consultin de manera periòdica els canals de transport.





En aquest sentit, ha explicat que implementaran dispositius, amb punts fixos i mòbils, especialment els dies de més afluència, per garantir la seguretat viària i "impedir i disminuir possibles retencions".





AFECTACIONS I ALTERNATIVES





Valdés ha recordat que la principal afectació a la mobilitat serà que entre els carrers Bilbao i Padilla els vehicles no podran circular per la Gran Via en superfície i només es permetrà el pas del trànsit a veïns, serveis, transport públic i vehicles d'emergència. s'hauran de desplaçar pels laterals, entre el tram Bilbao-Independència i el de Castillejos-Padilla.





Amb aquesta nova configuració, els vehicles que circulin pel túnel, en sortir, tindran l'opció de pujar pel carrer Padilla (carril dret) o bé pel carrer Marina (carril central) i, en línia recta per la Gran Via, des de el carril esquerre, només hi podran circular els autobusos.





També ha apuntat que el carrer de la Llacuna quedarà sense connexió amb la Gran Via en sentit Llobregat i només estarà operatiu un carril per accedir al lateral mar, en sentit Besòs (guals i serveis).





Així mateix, ha destacat el nou tram de carril bus que permetrà que els busos que vinguin del carril bus de la C31 puguin enllaçar amb el de la Gran Via, travessant Glòries i arribant fins al centre de la ciutat amb un carril: “És molt important perquè hi ha 250 busos que entren i surten cada dia”.