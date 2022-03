Feijóo proposa Cuca Gamarra com a nova secretària general del PP

Alberto Nuñez Feijóo @ep





El candidat a liderar el PP, Alberto Núñez Feijóo , proposarà a Cuca Gamarra , actual portaveu del Grup Popular i coordinadora general del partit en aquest període de transició, com la seva secretària general a la nova etapa que obrirà el Partit Popular al XX congrés extraordinari que arrenca aquest divendres a Sevilla.





Feijóo mateix ha revelat la seva aposta per Gamarra --Logroño, 1974-- en un missatge al seu compte oficial de Twitter, en què destaca l'experiència de la que va ser alcaldessa de Logronyo durant vuit anys, entre el 2011 i el 2019. Durant bona part de la seva etapa com a regidora va ocupar la Vicepresidència de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i un escó al Parlament de La Rioja.





" Gamarra serà la meva proposta per ser la nova secretària general del PP. Ha servit els seus veïns des de l'Alcaldia de Logronyo. Ha servit el seu país des de diferents responsabilitats al Congrés. Li demano que assumeixi una nova responsabilitat servint també el seu partit " , ha escrit textualment Feijóo.





Aquest anunci es produeix 24 hores abans que arrenqui a Sevilla el XX congrés extraordinari que triarà nou president del partit Feijóo, en substitució de Pablo Casado. Allí està previst que la mateixa Gamarra llegeixi l'informe de gestió del Comitè Executiu sortint, una tasca que assumeix tradicionalment el secretari general del partit, però en aquest cas la profunda crisi interna del PP va provocar la dimissió de Teodoro García Egea.





NOMENADA PORTAVEU DEL GRUP POPULAR DESPRÉS DE CESSI D'ÁLVAREZ DE TOLEDO





Al congrés extraordinari del juliol del 2018, Gamarra va apostar llavors per l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. No obstant, Pablo Casado va decidir incorporar-la al seu equip després de la seva victòria en aquest conclave, primer com a vicesecretària de Política Social i després, després del cessament a l'agost del 2020 de Cayetana Álvarez de Toledo, com a portaveu parlamentària al Congrés.





Aquest darrer mes, i després de la decisió de convocar un congrés extraordinari per començar una nova etapa, Gamarra ha pilotat la transició del PP com a coordinadora general, acompanyada per l'eurodiputat Esteban González Pons, president del Comitè Organitzador del Congrés (COC).





De fet, González Pons era un dels noms que també apareixia aquestes últimes setmanes a les travesses com a possible 'número dos' de Feijóo , atès que va ser l'aposta del president de la Xunta per ocupar la Secretaria General si hagués fet el pas al congrés del 2018, al qual al final va decidir no presentar-se.





GONZÁLEZ PONS SEGUEIX A LES QUINIELES





Tot i això, diferents càrrecs del PP consultats per Europa Press donen per fet que González Pons tindrà un lloc a l'Executiva de Feijóo, en un càrrec que li permeti compatibilitzar-lo amb la seva actual tasca d'europarlamentari a Brussel·les, on s'ha fet un forat i és "respectat", segons afegeixen.





Aquests dies ha crescut el nerviosisme entre molts càrrecs del PP, que aspiren a formar part de l'equip de Feijóo però desconeixen completament els plans del president de la Xunta, que manté un hermetisme absolut sobre la resta de persones que l'acompanyaran aquesta nova etapa.





La marxa de Gamarra al partit --ocuparà un despatx a la setena planta de Gènova al costat del de Feijóo-- obligarà a triar un nou portaveu al Grup Popular al Congrés per gairebé dos anys de legislatura si Pedro Sánchez manté el seu compromís d'esgotar la legislatura.





En els últims dies, i a l'espera de saber si Gamarra es mantindria o no al capdavant del Grup Popular, càrrecs del PP ja incloïen a la terna de possibles portaveus Mario Garcés, José Antonio Bermúdez de Castro o Carlos Rojas. Altres fonts apunten que també podria optar per una dona, com ara Macarena Montesinos o Marta González.





Caldrà esperar la reunió del nou Comitè Executiu del PP que se celebrarà el 3 d'abril a la capital andalusa per tenir més dades sobre l'equip de Feijóo, si bé fonts properes al president gallec no garanteixen en aquest moment que aquell dia es conegui la composició completa.