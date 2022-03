Argimon plantejarà al Govern treure les màscares a les aules si Sanitat no ho fa

Jordi Maria Argimon @ep





El conseller de Salut, Josep Maria Argimon , ha avisat que si el Ministeri de Sanitat no retira les màscares de les aules, ell mateix plantejarà al Govern eliminar-les al marge de la decisió del Govern: “No podem estar cada dia amb els nens amb la màscara".





En una entrevista de Rac1 aquest dijous recollida per Europa Press, ha assegurat que la decisió de mantenir la màscara a interiors és "més política" que científica i que l'anunci de la retirada ho voldrà fer el president del Govern, Pedro Sánchez.





Ha recordat que fa setmanes que el Govern demana una retirada progressiva al Consell Interterritorial --que reuneix les CCAA i el Ministeri de Sanitat--, i ha sostingut que "premen" perquè el Govern prengui la decisió abans de tres setmanes.





En cas que el Ministeri no hi accedeixi la setmana que ve, Salut elaborarà un document amb la Societat Catalana de Pediatria; i en cas que finalment el Govern acordés la retirada --ha dit Argimon-- Sanitat "podria dir que hi ha un decret, però poca cosa més".





Preguntat per una possible nova variant de Covid-19, com va vaticinar el doctor Oriol Mitjà, ha afirmat que "apareixerà al sud-est asiàtic o en altres entorns perquè és on està circulant més el virus".





Tot i així, ha afirmat que una possible setena onada no pot justificar no anar aixecant les mesures en un moment en què a Europa baixen els casos greus, encara que incrementin els contagis: "No podem no fer un pas endavant, perquè sinó la gent no ens seguirà”.





HOSPITALS, "GRANS CONSUMIDORS D'ENERGIA"





Sobre l'escalada del preu de l'electricitat, Argimon ha alertat que els hospitals i centres de salut catalans hauran de pagar entre 200 i 250 milions d'euros més aquest any per la factura de la llum, uns diners que la Conselleria tenia als seus pressupostos” per donar atenció" sanitària.





El conseller ha mostrat la seva preocupació per l'impacte de la sabuda dels preus a tots els sectors i, preguntat per si els ho han traslladat al Govern, ha dit: “Hi ha hagut reunions amb el Govern. En aquestes no he participat, però ha participat la consellera Jordà i el conseller Giró”.