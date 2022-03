Un gos es retroba amb la seva propietària deu anys després que el robessin en un parc

Dona després de retrobar-se amb el seu gos robat fa deu anys @ep





Una dona es va posar a plorar després que li tornessin al gos que li van robar fa deu anys, quan només tenia 12 anys.





Tae Bennett estava passejant al seu chihuahua Ollie en un parc a Beckenham, al sud de Londres, quan els lladres van tallar la corretja, el van ficar en un automòbil i van marxar.





La treballadora de la companyia de viatges, que ara té 22 anys, va pensar que mai no ho tornaria a veure després d'oferir una recompensa pels cartells desapareguts i no va obtenir res.

Finalment va adoptar un gos salsitxa anomenat Chilli per intentar omplir el buit que havia deixat el chihuahua robat al seu cor.





Però divendres passat, Tae es va sorprendre en rebre una trucada telefònica que li explicava que la seva estimada mascota encara estava viva i bé . Tae explica: "Quan em van dir que l'havien trobat amb vida, em vaig posar a plorar. Va ser increïble i mai no vaig pensar que això passaria", afirma emocionada.





Encara que ella va pensar que estava mort, uns nens van trobar Ollie en un parc a Hounslow, a l'oest de Londres, a unes 20 milles d'on el van robar originalment.





“Ollie va ser trobat en un parc per uns nens, no tinc idea d'on va venir ”, explica la propietària del gos. “En general, està en bones condicions, però encara necessita que el revisi un veterinari. Crec que Ollie ha estat utilitzat per criar i ho van deixar sortir accidentalment oa propòsit a causa de la seva edat", sentencia la fectada.





"Tenia 12 anys quan me'l van treure i encara recorda la seva vida abans que se l'emportessin, tots dos estem molt feliços que finalment estigui amb nosaltres". Es va reunir amb Ollie el mateix dia i, afortunadament, ell i Chilli, el seu gos actual, es porten molt bé.