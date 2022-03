L'Acadèmia de Hollywood obre un procediment disciplinari contra Will Smith per la bufetada a Chris Rock

Will Smith @ep





L'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood ha anunciat que engega un "procediment disciplinari" contra l'actor nord-americà Will Smith després de la bufetada que va donar al presentador Chris Rock durant la gala dels premis Oscar.





"La Junta de Governadors ha iniciat aquest dijous un procediment disciplinari contra Smith per violacions dels Estàndards de Conducta de l'Acadèmia, entre les quals contacte físic inadequat, comportament abusiu o amenaçador i compromís de la integritat de l'Acadèmia", ha dit.





En aquest sentit, han demanat disculpes a l'humorista, a més de a tots els espectadors, i han precisat que l'actor "ha rebut un avís" que li dona l'oportunitat "de ser escoltat per endavant per mitjà d'una resposta per escrit".





Més enllà d'aquestes investigacions, l'Acadèmia ha assegurat que "podria haver gestionat la situació d'una altra manera" i que va demanar a l'actor que abandonés la cerimònia, però l'actor s'hi va negar, tal com recull la cadena nord-americana CNN.





Will Smith s'ha disculpat a través d'un comunicat oficial en el qual ha demanat perdó al presentador, als organitzadors de l'esdeveniment i a tots els assistents. L'actor es va aixecar del seient, molest per una broma del presentador, en la qual es referia a la seva dona, que pateix alopècia, i va donar una bufetada al presentador.





"La violència en totes les seves formes és verinosa i destructiva. El meu comportament durant els premis Oscar va ser inacceptable i inexcusable. Els acudits a la meva persona són part de la feina, però un acudit sobre la condició mèdica de la Jada (la seva dona) va ser difícil de suportar i vaig reaccionar de manera emocional", ha dit en el comunicat.





Smith ha assenyalat que aquest acte "va estar fora de lloc" i "va estar malament". "Em sento avergonyit i les meves accions no han estat representatives de l'home que vull ser", ha afegit.

D'aquesta manera, ha matisat les paraules que va pronunciar durant el seu discurs, quan va recollir el premi a Millor Actor per 'King Richard', en el qual va dir que "l'amor et fa fer bogeries". "No hi ha lloc per a la violència en un món d'amor i bondat", ha indicat Smith.