La Diputació de Barcelona i Agbar i signen un conveni per impulsar projectes i iniciatives socials

La Diputació de Barcelona i Agbar han signat aquest dijous un conveni a partir del qual es comprometen a impulsar projectes i accions per a la promoció social, l'apoderament i l'autonomia de persones que es troben en situació de vulnerabilitat , per tal de millorar-ne les condicions de vida. L'acord "concreta la col·laboració d'ambdues institucions al programa Barris i Comunitats: motors de transformació social, impulsat des de la Diputació de Barcelona, així com altres projectes socials".





El conveni marc s'inscriu al projecte Territori Social d'Aigües de Barcelona, apunten des d'Agbar, "per contribuir a la millora de l'ocupabilitat i l'ocupació de persones en situació de vulnerabilitat i el lideratge comunitari".











L'acte de signatura s'ha dut a terme al recinte de l'escola industrial de la Diputació de Barcelona. Hi han estat presents Ángel Simón , president d'Agbar, Felipe Campos , conseller delegat d'Aigües de Barcelona, i Lluïsa Moret , diputada d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona.











Ángel Simón: "Unint recursos, experiència i coneixement podem afrontar els grans reptes socials d´ara i de futur"











El president d'Agbar, ha comentat que: “ amb aquesta iniciativa posem en valor el compromís i la voluntat de servei públic de la companyia, a través de la col·laboració publicoprivada, per contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones. Unint recursos, experiència i coneixement, podem fer front als grans reptes socials d'ara i del futur, donant resposta especialment a les necessitats de les persones en situació més vulnerable ”.





"La signatura d'aquest conveni s'emmarca en el compromís del grup Agbar amb l'acció social , concretat al Pacte Social , una iniciativa orientada a impulsar, mitjançant el diàleg i les aliances, una recuperació econòmica sostenible i justa" ha afirmat Simón.





En aquest sentit, Aigües de Barcelona ha participat el 2021, de la mà de 145 entitats i 23 ajuntaments, a 199 iniciatives i cocreat 28 projectes d'acció social que han beneficiat 118.793 persones de forma directa i 639.519 de forma indirecta. A més, disposa d'una tarifa social que garanteix l'accés i el subministrament d'aigua a totes les persones que ho necessiten, i que ja ha beneficiat més de 53.000 llars.





Felipe Campos , conseller delegat d' Aigües de Barcelona , ha afirmat que amb la signatura d'acord “es mostra el nostre impuls de l'acció social, que es concreta en projectes i iniciatives com la que avui presentem, amb la voluntat de reduir les desigualtats i promoure una societat més equitativa , a través de les aliances amb administracions"









Lluïsa Moret: "Aquest acord permetrà reduir les situacions de desigualtat"









En paraules de Lluïsa Moret , diputada d'Igualtat i Sostenibilitat Social, que ha celebrat la signatura del conveni: “ és important treballar col·laborativament per a la millora de la qualitat de vida de les persones a pobles i ciutats de la província de Barcelona, també entre la administració pública i les empreses presents al territori ”.





A més, Moret ha subratllat “ el front comú per combatre les situacions de vulnerabilitat de les persones que es deriva d'aquest conveni ”, afegint que “ permetrà reduir situacions de desigualtat i vulnerabilitat que desgraciadament la pande mia per la covid-19 ha agreujat entre la població dels nostres pobles i ciutats ”.











Moret ha agraït la contribució d'Agbar al programa Barris i Comunitats : motors de transformació social impulsat des de la Diputació de Barcelona, i ha remarcat que aquest programa "desenvolupa una acció intensiva a barris en situació d'alta complexitat social i segregació territorial, per promoure la igualtat d'oportunitats, una vida digna i autònoma, els vincles socials i l'empoderament comunitari”.











COMBATRE LA VULNERABILITAT DES DE L'ACCIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA A LA CORONA METROPOLITANA





Municipis que componen lÀrea Metropolitana de Barcelona





La pràctica totalitat dels grans municipis de la corona metropolitana i algunes de les principals ciutats de la zona interior de la província de Barcelona acullen barris construïts durant l'època dels grans fluxos migratoris de l' Estat espanyol , als anys seixanta i setanta del segle passat .





Als centres històrics d'aquests barris es concentren habitatges amb males condicions i en entorns urbans on hi viuen persones en situació de vulnerabilitat social i econòmica. Es tracta de territoris que combinen diversos factors de desavantatge, els quals generen una dificultat afegida a l'assoliment de la igualtat d'oportunitats real i la promoció econòmica i social de les persones. Tot això genera un impacte negatiu en la cohesió social d'aquests barris, ja que la segregació social i residencial acaba engendrant estigmatització, baixa participació social i una escassa organització veïnal.



Són diverses les causes que poden explicar aquesta situació de manca de cohesió social. D'una banda, l'envelliment de la població, les migracions internacionals i la diversificació de les estructures familiars i els nous models de convivència, que requereixen una intervenció sensible a la interculturalitat i la interseccionalitat; d'altra banda, el mal estat d'alguns habitatges, que reclama una intervenció més social, atès que l'habitatge digne és clau per a la inclusió social.







El programa Barris i Comunitats: motors de transformació social , impulsat per la Diputació de Barcelona , intervé en barris de 15 municipis , amb una inversió de més de 4,8 milions d'euros , on es produeixen situacions de vulnerabilitat i reproducció generacional de la pobresa , a través del reforç del paper de la comunitat als principals espais de relació i participació veïnal (espais públics, comunitats veïnals, equipaments municipals, etc.), posant les persones i l'eix social al centre de la intervenció pública .





El projecte pretén intervenir en aquestes àrees i recuperar la visió integral de la Llei de barris, impulsada per la Generalitat de Catalunya durant el període 2004/2010; però, com a especificitat, ho vol fer posant les persones al centre de la intervenció.







ALGUNES DE LES ACTUACIONS A BARRIS





La parada de tramvia de Cornellà es renova amb un mural de 1.635 metres quadrats/ Signatura: EUROPA PRESS

















•Barri de la Salut de Badalona: Programa pilot amb comunitats de veïns al barri de la Salut”: s'intervé en 20 comunitats per a potenciar l'organització veïnal de les escales amb un Punt d'Informació al veïnat. També es vol promoure la memòria històrica del barri, mitjançant el testimoniatge positiu d'històries de vida.



•Barri de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat: Amb el títol “Barri de Sant Ildefons: motor de transformació social” es preveu una intervenció a través d'accions de promoció del desenvolupament comunitari del barri, com per exemple accions de mediació en conflictes convivencials; i l'impuls d'activitats socioeducatives per a la millora de les capacitacions en l'àmbit de la infància, la joventut i els entorns familiars.



• Barri de Sant Cosme del Prat de Llobregat: Amb el "Pla Estratègic de Sant Cosme 2020-2030. Programa de convivència, veïnatge i promoció sociocomunitària" compta amb un equip d'intervenció integral per a acompanyar a les persones des de la diversitat d'edats, diversitat de gèneres o d'adscripció cultural, i pel reforç de les relacions socials i el bon veïnatge.



•Barri de les Plans de L'Hospitalet de Llobregat: “En Les Plans teixim vincles comunitaris per a la transformació social”es preveuen intervencions en matèria de formació sobre aspectes d'accés a la informació, els recursos i els serveis. Aquesta acció també està pensada com una activitat de formació ocupacional per a joves.



• Barri del Xup de Manresa: “Intervenció en el barri del Xup (Pare Ignasi Puig)” en ell les propostes d'intervenció giren al voltant de l'habitatge o de situació de vulnerabilitat en l'àmbit i d'afavorir l'ocupabilitat de les persones joves del barri, detectant les que es troben desocupades i generant un espai de formació ocupacional d'acord amb les seves necessitats; l'atenció a les persones grans, mitjançant la detecció de la solitud i la cobertura de necessitats en els casos que sigui necessari; i també accions de millora de la convivència, de la mobilitat al barri, i de la connexió amb l'espai natural



• Barri de Cerdanyola de Mataró: En la “Galeria d'Iniciatives Comunitàries al barri de Cerdanyola” es planteja un nou model de gestió de l'Espai Gatassa perquè esdevingui un espai polivalent, i viver per a la innovació de projectes amb participació veïnal. També es vol millorar la imatge del barri fent de l'Espai Gatassa un aparador de les iniciatives del barri. Alhora, la dimensió comunitària d'aquest espai confluirà també amb les accions comunitàries del programa Nexes, d'atenció a la solitud no estimada de les persones grans que impulsa la Diputació de Barcelona a través del Projecte Transformador Cap a un nou sistema públic de capellans en la comunitat, en què Mataró és municipi pilot.



• Barri de les Torres de Rubí: “Projecte d'inclusió comunitària i formació al barri de les Torres” preveu crear blocs formatius per a persones amb alt risc d'exclusió social, amb possibilitat de fer pràctiques vinculades a les demandes del teixit comercial/empresarial del municipi i a millores del barri (petits arranjaments, manteniment de les zones enjardinades, punt de suport als tràmits telemàtics etc.). Una altra línia d'intervenció és posar en marxa la Nit és jove per a dinamitzar i organitzar collectivament els espais públics que usen els joves.



• Barri de Torre Romeu de Sabadell: “Torre-Romeu Batega” el projecte planteja elaborar participadament amb les comunitats un Pla d'acció comunitari específic centrat en la promoció de l'educació, l'oci en valors i l'accés popular a la cultura, amb accions com programar sessions esportives saludables inclusives per a diferents collectius; crear i formar un grup de dones perquè a mitjà termini puguin esdevenir agents comunitàries de salut, o ampliar i impulsar el projecte Som Adolescents realitzant tallers sobre sexualitat amb adolescents, entre altres.



• Barri Camps Blancs de Sant Boi de Llobregat: El programa “Camps Blancs Transforma” es planteja acompanyar en el procés de constitució de comunitats de propietaris del barri (amb assessorament i tallers formatius), perquè, d'una banda, adquireixin la capacitat de gestionar els assumptes propis relatius a les finques, i de l'altra, promoguin la millora de les relacions de convivència i els usos de l'espai públic. Parallelament s'ha dissenyat una estratègia per a descentralitzar l'activitat cultural de la ciutat amb la voluntat de reduir les desigualtats en l'accés a la formació cultural, i promoure i diversificar la cultura popular com a eina d'inclusió.





• Barri El Fons de Santa Coloma de Gramenet: El “Projecte de transformació social i comunitària del barri del Profund: recuperació i enfortiment de les xarxes socials i comunitàries del barri” s'estructura en quatre línies d'intervenció: l'organització de comunitats, especialment en matèria d'acolliment al nou veïnat i d'organització de comunitats veïnals en finques, el foment de les relacions de convivència en l'espai públic, la recuperació de l'activitat comercial de proximitat i de la seva capacitat associativa, i finalment, l'activitat de formació i acompanyament a la inserció laboral entre la població jove i les dones.



• Barri de Ca Anglada de Terrassa: La “Intervenció social per a la convivència en el barri de Ca Anglada” es dirigeix als adolescents i joves per a impulsar canvis en els usos de l'espai públic i obrir noves possibilitats de socialització educativa per aquest collectiu, amb la participació de les famílies en tot aquest procés. Una segona línia d'intervenció es basa en la generació de noves dinàmiques en la relació veïnal amb el suport a l'organització de comunitats de propietaris en qüestions clau de projectes de rehabilitació, millora de la cooperació veïnal i dignificació de l'entorn construït. El projecte preveu l'obertura d'un equipament de referència de les intervencions esmentades: l'Oficina de Rehabilitació i Dinamització Comunitària.



• Barri Eixample Centre de Viladecans: “Salut emocional en el barri Eixample Centre” planteja un espai d'acolliment emocional, on es promouran activitats i trobades de veïns i veïnes, així com diferents propostes de dinamització comunitària del veïnat (nits a la fresca, compartir serveis, xarxes d'ajuda mútua, Festa de barri, activitats interculturals...) Una de les línies d'acció és la salut comunitària i l'atenció a la solitud no estimada de les persones grans que conflueix també amb el programa pilot Nexes del projecte transformador Cap a un nou sistema públic de capellans en la comunitat, del qual Viladecans també és un municipi pilot.







• Barri El Tacó i Armanyà de Vilanova i la Geltrú: La creació de Teixint Barri als barris Tacó i Armanyà és un espai comunitari que reforci els vincles i, així, faciliti l'articulació d'una xarxa relacional orientada a enfortir els capacitats pròpies. És plantegen accions com llaura trobades veïnals on poder compartir informació, coneixements, desitjos i capacitats; crear un grup de pràctica d'esport obert a la ciutadania i organitzar un taller de memòria i recuperació de la història del barri.





La diputada d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona , Lluïsa Moret, confia “que aquests projectes tindran un impacte significatiu als territoris i contribuiran a promoure una major inclusió i cohesió social fent possible el no deixar ningú, ni cap territori, enrere ".