L'Observatori de la Qualitat de l'Aire recull 50.000 dades del Camp de Tarragona

Presenten la quarta edició de l'Observatori de la Qualitat de l'Aire del Camp de Tarragona





L'Observatori de la Qualitat de l'Aire del Camp de Tarragona (OQACT) va presentar aquest dimecres la quarta edició, que disposa d'un cicle complet de 50.000 dades acumulades durant tres anys sobre les immissions de compostos orgànics volàtils (COV) al Camp de Tarragona.





La iniciativa, impulsada per Repsol amb el suport de l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT), l' Institut Cerdà i la Universitat Rovira i Virgili (URV), va començar l'any 2018 mitjançant una prova pilot i permet veure com evolucionen dels valors d'immissió en els darrers tres anys, ha informat AEQT en un comunicat aquest dimecres.





Del treball es recull que s'han mantingut els valors baixos d'immissió, que en alguns punts han disminuït des del 2019, i les dades dels propers anys permetran veure si és una tendència consolidada o continua variant.





Després de realitzar la prova pilot de l'Observatori el 2018, el 2021 ha estat el tercer any amb una àmplia cobertura del territori: 18 punts de mostratge de 11 municipis del Camp de Tarragona més 4 punts a ciutats de referència per valorar comparacions.





BARCELONA ÉS LA CIUTAT ON HI HA MÉS CONCENTRACIÓ DE COV





A més, el treball exposa que les màximes concentracions de COV se segueixen produint a Barcelona, seguida per Lleida i Girona, i Tarragona queda en darrer lloc amb un índex lleugerament per sota dels 26 micrograms per metre cúbic.





Pel que fa als valors mitjans de benzè, aquests continuen "molt per sota" del límit que estableix la legislació, i els índexs de 1,3 butadiè també són inferiors a les recomanacions de bones pràctiques internacionals.





La URV, Repsol i l'Observatori van treballar durant l'any 2021 a la instal·lació d'un equip de mesura en continu del COV 1,3 butadiè i s'espera tenir resultats a meitat d'any. A més, durant l'any passat també es van incorporar al Consell Social de l'OCACT els ajuntaments de Vilallonga i Reus, l'Associació d'Empresaris d'Hosteleria de la província de Tarragona i l'Associació Hotelera de la província de Tarragona.