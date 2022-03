Detinguda una dona a Tarragona per presumpta estafa de 3.900 euros a un supermercat de Fuerteventura

Sembla que l'empresa afectada va rebre una trucada telefònica d'una suposada empresa de repartiment de material Covid-19 /@guardiacivil







L' 'Equip @' de la Guàrdia Civil de Fuerteventura ha investigat una noia de 24 anys que viu a la ciutat de Tarragona per presumptament cometre un delicte d'estafa en coaccionar per via telefònica a un supermercat de l'illa per fer el pagament previ de 3.900 euros abans de la recepció de divers material Covid-19 que mai no van arribar a rebre.





La Benemèrita ha explicat en un comunicat emès aquest dijous que la investigació es va iniciar després d'una denúncia presentada a Corralejo, on l'encarregat de l'establiment relatava que havien fet un ingrés previ presumptament per rebre una mercaderia que mai no van rebre.





Pel que sembla, l'empresa afectada va rebre una trucada telefònica d'una suposada empresa de repartiment de material Covid-19, en què li manifestaven que si no abonaven la quantia del repartiment abans de l'arribada del repartidor no es procediria al lliurament i que aquesta quantitat pujava a 3.900 euros.





D'altra banda, les trucades es feien en el moment que l'encarregat no es trobava al supermercat i s'aprofitaven del desconeixement dels empleats per aconseguir que realitzessin l'ingrés dels diners de la caixa en efectiu als comptes bancaris que se li facilitaven.





Per això, davant aquesta tipologia delictiva, l'Equip @ de Fuerteventura va realitzar les indagacions oportunes que van portar a la identificació de la investigada, una dona sense antecedents a Tarragona, com la persona que realitzava les diverses trucades telefòniques.





Finalment, la Guàrdia Civil ha detectat de moment dos casos d'estafes amb aquest procediment, ja que hi ha un segon cas, també mitjançant trucada telefònica, en què sol·licitaven el pagament per avançat a través de Western Unión, detectant els agents com els autors es troben a tercers països, per la qual cosa hi ha una investigació oberta per aclarir-los.