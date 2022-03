Sanitat i Fundació 'La Caixa' amplien l'aliança per la qual han atès 500.000 persones abans de morir

Es proposa oferir una atenció de qualitat a les persones que es troben en situació de final de vida /@EP







La ministra de Sanitat, Carolina Darias, i el president de la Fundació 'La Caixa, Isidre Fainé, han anunciat una ampliació de la seva aliança per desenvolupar el Programa per a l'Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades de la Fundació 'La Caixa', per el qual s'ha atès més de 500.000 persones al final de la vida i les seves famílies.





Amb això, es proposa oferir una atenció de qualitat a les persones que es troben en situació de final de vida i la humanització de les cures en situacions de cronicitat avançada i vulnerabilitat social a totes les províncies d'Espanya i les dues ciutats autònomes.





En concret, des de la seva posada en marxa el 2008, el Programa ha atès més de 500.000 persones: 239.451 pacients i 315.379 familiars. Amb aquesta ampliació, se sumen 14 províncies noves i la ciutat autònoma de Melilla, intervenint en centres sanitaris, equips domiciliaris de les àrees d'influència i residències.





"La pandèmia ens ha recordat la importància de sentir-nos abrigats en temps difícils, especialment en casos de malaltia. Per això volem reafirmar la nostra voluntat d'acompanyar a totes les províncies a les persones que es troben a la fase final de la seva vida, així com a els seus familiars, mitjançant una xarxa de cures", ha indicat Fainé.





El programa s'implementa a 135 centres sanitaris, 140 equips domiciliaris i 137 residències de tot Espanya, a través de 45 equips d'atenció psicosocial (EAPS) formats per psicòlegs, treballadors socials, infermers, metges, agents pastorals i voluntaris; dos d'aquests EAPS són equips pediàtrics especialitzats en l'atenció infantil.





L'acord signat es vehicula a través del Programa per a l'Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades de la Fundació 'La Caixa'. Emmarcat a l'Estratègia de Cures Pal·liatives del Sistema Nacional de Salut, aquest programa complirà 14 anys de recorregut amb la missió de complementar el model actual d'atenció a les persones que es troben al final de la seva vida per aconseguir cobrir diferents aspectes psicosocials: tant la esfera emocional, social i espiritual del pacient i la seva família com l'atenció al dol i el suport als professionals de cures pal·liatives.





En aquest sentit, les avaluacions qualitatives realitzades de la mà del director científic del programa, Xavier Gómez Batiste, conclouen que l'atenció integral que ofereix el programa millora les dimensions psicològica, social i espiritual del pacient. I és que el 92 per cent de les persones ateses pel programa qualifica d'excel·lent o molt bona l'atenció rebuda.





A més, s'ha potenciat el Programa Final de Vida i Soledat, el propòsit del qual és alleujar l'experiència de patiment provocada per la soledat de persones que es troben en situació de malaltia avançada mitjançant l'acompanyament de voluntaris. El programa també treballa perquè tota la comunitat s'impliqui en l'atenció a les persones més vulnerables, especialment a les que es troben en situació de final de vida i experimenten solitud.





Des que la Fundació 'La Caixa' engegués el Programa per a l'Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades fins ara, l'entitat ha destinat a la iniciativa un pressupost de 133 milions d'euros. L'entitat aportarà aquest any al programa 14,8 milions d'euros.