Coneix els requisits per accedir al nou bo social elèctric, que arribarà a 600.000 llars més

Factura de la llum @ep





El Reial decret llei publicat aquest dimecres al BOE modifica el Reial decret de 2017 pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable i el bo social, de manera que amplia lleument el topall d'ingressos econòmics que han de tenir els seus beneficiaris, mantenint el dret a accedir-hi per a totes les famílies nombroses, siguin quins siguin els seus nivells de renda.





Amb aquest moviment, el Govern pretén cobrir amb aquest bo 600.000 famílies més i així arribar a un total potencial d' 1,9 milions de llars , segons ha anunciat Pedro Sánchez.





Així, en la seva disposició final vint-i-tresena, la norma publicada al BOE estableix que els consumidors amb la tarifa semiregulada (PVPC) seran considerats vulnerables i per tant podran sol·licitar el bo social si compleixen algun dels següents requisits :





- En cas de ser una sola persona a la unitat de convivència, la renda anual haurà de ser igual o inferior a 1,5 vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (Iprem) - l'índex que determina la renda vital mínima de 14 pagues -, o 12.159,42 euros .





- Quan la unitat de convivència estigui formada per més d'una persona, el multiplicador de renda respecte a l'índex Iprem de 14 pagues s'incrementarà en 0,3 per cada membre addicional més gran que conforme la unitat de convivència i 0,5 per cada menor d'edat de la unitat de convivència. És a dir, una família amb un menor a càrrec haurà de tenir una renda anual igual o inferior a 16.212,56 euros per poder accedir al bo social elèctric, o 20.265,70 euros si hi ha dos menors a la unitat familiar.





- Totes les famílies nombroses poden optar al bo social elèctric, independentment de la renda.





- –Pensionistes els ingressos dels quals siguin els mínims vigents en cada moment, i que a més no rebin altres ingressos la quantia agregada dels quals superi els 500 euros anuals.





- Que el consumidor o algun membre de la seva unitat de convivència sigui beneficiari de l'Ingrés Mínim Vital conforme al que estableix la Llei 19/2021, de 20 de desembre, per la qual s'estableix.





Quan, complint els requisits anteriors, la unitat de convivència tingui una renda anual inferior o igual al 50% del llindar que correspongui, el consumidor serà considerat vulnerable sever i podrà optar a bonificacions majors.





També tindrà la consideració de vulnerable sever els pensionistes que tinguin una renda anual inferior o igual a una vegada l'Iprem a 14 pagues (8.106,28 euros) o les famílies nombroses que tinguin una renda inferior o igual a dues vegades l'Iprem (16.212, 56 euros).





Les comercialitzadores de referència tindran un termini de deu dies des que rebin tota la documentació per activar el bo social o denegar-lo si no s'ha acreditat el compliment dels requisits.





A QUANT Ascendeixen LES BONIFICACIONS?





La rebaixa de la factura de la llum escala segons el col·lectiu a què pertanyis:





- 25% per als consumidors vulnerables.





– 40% per als consumidors vulnerables severs.





Les comercialitzadores de referència tindran un termini de deu dies des que rebin tota la documentació per activar el bo social o denegar-lo si no s'ha acreditat el compliment dels requisits.