Vicky Bernadet: "Hem vingut a presentar la nova plataforma de tolerància zero als Abusos Sexuals Infantils"

Mitjançant l'informe tecnico-jurídic que han elaborat i que conté les claus per implementar una metodologia de treball compromesa i detallada de tots els recursos humans i tècnics necessaris volen garantir una investigació resolutiva dels abusos sexuals infantils (ASI) esdevinguts al si de la Església amb l'objectiu clar de crear accions de present i de futur que garanteixin la prevenció d'aquest delicte.





Per a les cinc víctimes d'abusos sexuals la proposta del govern espanyol per desenterrar el passat d'aquesta institució mil·lenària no els convenç. Afirmen que el Congrés dels Diputats ha deixat la seva proposta –aquesta comissió de la veritat a imatge i semblança de les que s'han creat a països com Austràlia, Irlanda o el Regne Unit– i per això esperen que el Parlament de Catalunya ho faci d'una altra manera escoltant-los. Si els partits catalans no canvien de postura- ERC , Junts , Podem i CUP van votar a favor- la pilota està sobre la teulada i voten com ho van fer a Madrid, la proposta estan convençuts que sortirà endavant a Catalunya, un primer pas per exportar-la al resta de comunitats autònomes.





"El nostre projecte de comissió de la veritat ha estat a la taula d'ERC, Bildu i Comunes-Podemos, que l'han donat suport, com també Junts, i també a la del PSOE, que no ho ha fet", ha precisat Hurtado, per cosa que la Plataforma ha apostat per reclamar ara als partits polítics catalans que l'adoptin per a l'àmbit de Catalunya











Volen tornar a demanar una Comissió Independent, que inclogui per mandat parlamentari no només establir la magnitud dels abusos sexuals comesos per religiosos durant un determinat període històric, sinó que analitzi sobretot les respostes davant aquest tipus de delictes per part de les institucions catòliques afectades .





Aquesta comissió de la veritat investigaria quantes víctimes hi ha, quants abusadors, quants encobridors i quantes institucions religioses implicades. I tindria poder coercitiu per poder interrogar bisbes i reclamar documents. Hauria de durar entre dos i tres anys per fer bé la feina , comptar amb tots els experts i allunyar del timó l'Església. Així mateix, caldria proporcionar una recomanació d'indemnització per a les víctimes, que poguessin ser reparades a partir d'un barem de danys que també s'hauria de crear perquè encara no existeix a Espanya. Perquè la indemnització s'hauria de convertir en “un dret” per a les víctimes.





Creuen que caldria modificar l'article 502 del Codi Penal, amb la qual cosa la proposta de llei d'iniciativa autonòmica hauria de tornar al Congrés dels Diputats, per a la seva consideració. I creuen que la investigació sobre els abusos sexuals a nens han de començar per l'Església i no s'ampliï a altres àmbits fins que el primer no estigui ben investigat.





La Comissió de la veritat que proposen aquests activistes i víctimes ha d'abordar, a més, l'encobriment i el càstig, l' assistència terapèutica a les víctimes i unes conclusions, a més d'una reparació, segons la proposta de la Plataforma Tolerància 0.





Vicki Bernadet: "Tenim una oportunitat i lluitarem per ella"





La Fundació Vicki Bernadet treballa des de 1997 en l'atenció integral, la prevenció, la formació i la sensibilització dels abusos sexuals infantils. I ara mateix és una entitat referent a nivell estatal especialitzada en abusos sexuals a menors comesos a l'àmbit familiar i l'entorn de confiança dels nens. La fundadora Vicki Bernadet va ser víctima d'abús sexual des dels 9 als 17 anys. i va crear la fundació que porta el seu nom amb la intenció que altres víctimes comptessin amb recursos especialitzats i un espai de suport on acudir per trobar ajuda. La Fundació treballa aquesta problemàtica de manera integral mitjançant l'assessorament jurídic per a víctimes i famílies, assessorament a professionals, actuacions de prevenció i sensibilització a la població en general.









En declaracions a CatalunyaPress, Vicki Bernadet, ha afirmat que “la plataforma que neix avui, de tolerància zero a l'església, té diferents objectius. Un és poder ser una plataforma amb activisme constant per canviar les coses, i una altra, és presentar el document tècnic jurídic perquè volem que tothom sàpiga que hi ha una alternativa molt més transparent i efectiva que la que ens plantegen des del Congrés dels Diputats a través del Defensor del Poble o des de la Conferència Episcopal, creiem que hem d'aprofitar molt l'oportunitat i lluitarem per això".







Preguntada sobre si creu que la societat catalana està preparada per a una iniciativa com la Plataforma "Tolerància zero" Bernadet creu "no es tracta tant de si estem preparats o no com a societat, sinó de si fem una oferta digna, clara, transparent i amb possibilitats Aleshores la gent s'hi apunta... Per què fins ara potser no? Perquè ara surt això, ara això altre. La societat també pot madurar sobre la marxa veient els projectes. el nostre projecte. Crec que la majoria de la societat s'apuntaria a un projecte transparent com el nostre”.







Segons Bernadet, "no es poden barrejar" els abusos comesos a l'esport o en l'àmbit intrafamiliar amb els comesos per membres de l'Església perquè cadascú té la seva especificitat, cosa que no significa que "una vegada ben estudiats els casos, ens serveixin per a altres àmbits” i per “tenir eines que evitin que passin de nou aquests abusos”.







Bernadet ha considerat que "surti el que surti de la comissió del Defensor del Poble, les víctimes que aniran no estan desligitimades, però davant de l' oportunitat històrica que suposa abordar aquesta qüestió és una pena que no es faci bé".







Manuel Barbero: "Que els polítics deixin de fer allò que els dóna la gana, perquè darrere d'una dada hi ha una persona, i darrere una persona, una víctima"





Manuel Barbero va crear l' Associació Mans Petites el 2016 després de treure a llum els casos de violència sexual ocorreguts al col·legi de Maristes Les Corts de Barcelona, ja que, el seu fill va ser una de les víctimes que va patir abusos des dels 13 als 15 anys .





Mans Petites ha estat la primera entitat a Espanya en aconseguir un procés, de manera pública, d'acollida i de reparació de víctimes que no han pogut acudir a la justícia ordinari per la prescripció segons la legislació vigent dels seus casos.





Barbero també supervivent ASI va patir abús per part d'un desconegut a l'edat d'11 anys i busca la implicació d'organitzacions i sobretot de les administracions perquè facin polítiques transversals de protecció i enfortiment dels drets dels nens, els infants i els adolescents.





Per Barbero “els polítics han de deixar fer el que els dóna la gana i preguntar a les persones que estem cada dia picant pedra” afegint a la seva intervenció davant els mitjans congregats al Col·legi de Periodistes de Catalunya, potser els partits ens han preguntat, a alguna entitat, per arribar a XXX sense tenir en compte les persones? Darrere de cada XXX hi ha una persona i darrere de cada persona hi ha una víctima”.





Miguel Hurtado: "Senyors, aprovin la imprescriptibilitat dels Abusos a Espanya"





Miguel Hurtado va patir abusos sexuals com a adolescent al grup scout de l' Abadia de Montserrat i el 2019 va revelar la seva història al documental de Netflix "Examen de consciència" sobre abusos sexuals a l'església espanyola. Va ser a més impulsos de la campanya #ElAbusoNoPrescibre i que després d'aglutinar 560.000 firmes va aconseguir augmentar en 17 anys el termini de prescripció als delictes de pederàstia. I ha estat l'autor de l'informe juridicotècnic presentat aquest dijous que permeti la creació d'una Comissió de la Veritat que vaig investigar la pederàstia clerical a Catalunya.





Hurtado, "cansat de fotos" creu que els partits polítics el que tenen és analitzar amb dades la dimensió del problema. Concretament " la mida del problema, nombre de víctimes, d'abusadors, d'encobridors o nombre d'encobriment etc. Això és memòria històrica. Si volen fer una comissió que abasti tots els Abusos Sexuals en tots els àmbits ocorreguts a Catalunya".





Per a ell “hi ha alguna cosa fonamental i és que hi ha unes recomanacions en aquest informe que avui presentem. Aquestes recomanacions que es facin al final, encara que només siguin de l'església, beneficiaran totes les víctimes. Perquè totes les víctimes han dit, senyors, aprovin la imprescriptibilitat". Pel que Hurtado s'ha queixat que "havent-se recomanat a la comissió creada a Austràlia i a la Pensilvània, aquí el 2016 ens han donat una reforma de chichinabo".





"En el model australià" segons Hurtado "també hi ha un informe específic sobre indemnitzacions civils. En altres casos es diu com s'han de castigar les conductes d'encobriment de les administracions. Les conclusions, les recomanacions la immensa majoria seran generals i beneficiaran totes les víctimes".





I ho té clar “el motiu pel qual volem tenir aquesta comissió de la veritat, són aquestes recomanacions, perquè estem cansats que mesures tan bàsiques, que han aprovat governs conservadors com els de Colòmbia o Mèxic, aquí no hi ha manera que surtin endavant”.





Afegeix Hurtado que si "Vox i el PP diuen que cal investigar-ho, ells són incapaços de seguir l'estela d'altres països. Volen investigar-ho tot?. Facin un informe juridico-tècnic previ, vostès. Perquè no ens demanaran nosaltres el informe tècnic que no ens correspon a nosaltres sinó a les institucions.Estarem encantats de tenir una reunió amb el PSC o Junts a Catalunya, amb documents damunt la taula, parlem... I volem saber com serà amb els seus objectius, metodologia, pressupost i l'assistència terapèutica”.





Miguel Hurtado ha assegurat que aquesta comissió de la veritat independent vol investigar i xifrar els abusos, però també si hi ha hagut “encobriment”, així com veu necessari que disposi de poders coercitius. Ha assenyalat que el procediment legislatiu per a aquesta comissió seria que el Parlament aprovés una proposició no de llei recolzant la creació de la comissió per veure si hi ha suport polític.





Un cop s'aprova la proposició no de llei, planteja fer una comissió d'estudi al Parlament amb experts per a l'aprovació de l'estatut jurídic de la comissió de la veritat, i una proposició de llei per a la modificació al Congrés del Codi Penal per dotar-la de poders coercitius: “Si no hi ha poders coercitius no té cap sentit” la comissió de la veritat, ha dit.





Entre els poders coercitius que volen per a la comissió de la veritat figuren obligar a comparèixer davant d'ella, obligar a lliurar documents com a arxius canònics, i que tingui capacitat de sanció per falta de col·laboració.





Ha afirmat que la figura de la comissió de la veritat necessita voluntat política perquè tiri endavant , i ha explicat que és una proposta que va traslladar els grups al Congrés abans que es decidís que es faria a través del Defensor del Poble, i que partits polítics la recolzaven, per la qual cosa creu que "els números surten" si es trasllada al Parlament.





Hurtado ha emfatitzat que volen fer un procés molt transparent i que els partits polítics es posicionin: “Si no hi ha voluntat política, que ho diguin”, ha dit. A més, ha explicat que la metodologia de treball, en cas de tirar endavant la comissió, es basaria en audiències privades per escoltar les víctimes; audiències





Alejandro Palomas: "Cal unir forces i recursos per arribar a objectius a llarg termini i vull que s'actuï en el marc de Catalunya"









Alejandro Palomas és un escriptor, traductor i periodista nascut a Barcelona. Va patir abusos sexuals durant la seva infància i forma part del col·lectiu d'activistes que denuncien i treballen per donar visibilitat a aquesta realitat i aconseguir les complicitats necessàries per a la resolució òptima d'aquesta xacra social, l'abús sexual infantil (ASI).







Per a Palomas el perfil de l'actual president de la Generalitat, Pere Aragonés, "va ser totalment diferent del de Pedro Sánchez" perquè segons el periodista " va ser un home que va escoltar durant una hora, va escoltar i escoltar i anava apuntant en una llibreta totes les coses que jo li deia i el seu cap anava gestionant, com es podien fer les coses dins de les diferents carteres. necessitis, parlarem”. Per això ha afirmat Colomes “estic aquí i crec que és el marc on hem d'actuar nosaltres. Podem crear una comissió pionera perquè ja tenim tants miralls on mirar-nos, a Europa, a Amèrica, a Austràlia per treure el millor de cada cas, per fer alguna cosa òptima per a nosaltres."









Preguntat per la reunió amb el president del Govern, Pedro Sánchez , Palomas ha explicat que li va parlar d'intencions i no el va mentir, però que una vegada vista la proposta sorgida del Congrés considera que "no n'hi ha prou".







Esther Pujol: "De la mà d´aquesta nova plataforma podrem arribar més lluny"









Esther va patir una agressió sexual quan tenia deu anys, per part d'un sacerdot on residia, durant el campament d'estiu. El 2016 ho va denunciar i a partir d'aquí ha explicat la seva història públicament trencant el tabú del silenci, visualitzant la realitat de les persones que han estat víctimes d'abús sexual a la infància, lluiten perquè s'investigui la institució i perquè s'aconsegueixi la impresciptibilitat d'aquest tipus de delictes . Ella és un dels pocs testimonis de dones que s'atreveixen a denunciar-ho i a explicar-ho públicament perquè només representen el 15% del total dels abusos ocorreguts al si de l'Església catòlica.







Per a Pujol la proposta de comissió de la veritat sí que és una manera d'"arribar a una investigació a fons de veritat, no com la comissió capitanejada pel Defensor del Poble que és de part".







Ella ha decidit com a activista i juntament amb entitats del sector unir les seves forces amb l'objectiu de donar resposta, des del profund coneixement de l'afectació dels abusos sexuals infantils, a una xacra social que afecta un nombre significatiu de nens i nenes i que requereixen accions compromeses amb la creació d'estratègies conjuntes que incideixin en la sensibilització col·lectiva, el reconeixement de la realitat de l'entorn als abusos sexuals infantils i la implicació consegüent dels representants públics en la resolució d'una realitat, que no per dolorosa deixa d'existir al si de la nostra societat.





LA NOVA PLATAFORMA REBUTJA PARTICIPAR A LA COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ DEL DEFENSOR DEL POBLE





La plataforma ha assegurat que no participaran en el procés de recerca del Defensor del Poble perquè li falten poders coercitius, ja que han recordat que el 2019 hi va haver una investigació del Síndic de Greuges que no en tenia i l'Església catalana es va negar a participar-hi , així com tampoc a la del Despatx Cremades.





"Ens baixem del tren" del Defensor del Poble en no veure adequada l'eina, ha dit Hurtado , encara que tant Vicki Bernadet com Manuel Barbero han afirmat que la no presència de les seves entitats no deslegitima en absolut la investigació que pugui fer el Defensor del Poble.





L'escriptor Alejandro Palomas , que recentment va revelar haver patit abusos a l'escola, ha dit que la proposta emanada del Congrés no el satisfà i no hi creu, mentre que .





La comissió de Sánchez no els satisfà per tres motius principalment. El primer és que existeix la frustrar-te experiència viscuda a Catalunya amb el Síndic de Greuges, que no va aconseguir que cap dels bisbats catalans li lliuressin els registres de casos coneguts ni tampoc va poder trobar les víctimes que les diòcesis coneixen. "Sense poder coercitiu, no serveix", han defensat a l'uníson, asseverant que sense aquesta facultat, l'Església podrà passar de puntetes sobre un assumpte que vol mantenir ocult, segons la seva opinió.





El segon és que consideren que Ángel Gabilondo, el Defensor del Poble, no està legitimat a encapçalar aquesta comissió d'investigació atès que va exercir de docent "en col·legis religiosos on es coneixen abusos sexuals silenciats".





I el tercer motiu és que no accepten que l'Església sigui alhora “jutge i part” de la investigació perquè és la institució sota sospita. La proposta materialitzada per Sánchez no els agrada i a més els sembla que es podria convertir en una oportunitat perduda que fa anys que esperen.





Seguirem informant...