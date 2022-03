La Conselleria d'Interior, investigada pels presumptes errors en equips de Bombers

Diversos bombers treballant de nit. Imatges d'arxiu @ep





La Fiscalia de Barcelona ha obert aquest dijous a la tarda una investigació per aclarir els errors als Equips de Respiració Autònoma (ERA) dels Bombers de la Generalitat, arran de dues denúncies del cos, han explicat fonts properes al cas a Europa Press .





El procés s'ha iniciat arran de la denúncia dels sindicats UGT, Catac, CCOO. i Csif per aclarir si la Conselleria d'Interior ha comès un delicte contra la seguretat dels treballadors, ja que ha posat en "perill la vida dels bombers" per no facilitar-los nous aparells d'aire.





Les mateixes fonts han explicat que els sindicats demanaven mesures cautelars perquè es paralitzessin els treballs amb els equips de respiració (ERA) dels Bombers de la Generalitat i que se cités la Conselleria a una audiència preliminar.





També van sol·licitar la retirada de tots els ERA del cos i la "compra immediata" de nous ERA que assegurin la seguretat dels treballadors, encara que el magistrat va desestimar totes les peticions.









CONSELLERIA D'INTERIOR

Per part seva, fonts de la conselleria d'Interior han explicat a Europa Press que a mitjans de febrer es va tramitar l'ordre de compra d'equipament tècnic per començar el procés de revisió de tots els ERA i supervisió dels compressors des d'on es carreguen les ampolles .





També es van començar a fer accions divulgatives i de formació a tots els parcs per saber com actuar en aquestes situacions i davant l'hipotètica fallada d'un dels equips, i es va elaborar i distribuir un protocol d'actuació "per limitar les maniobres operatives d'alta " exposició a risc sense víctimes i ampliar la sortida mínima a tots els serveis que necessitin de l'ús de l'ERA".





Alhora, han explicat que el manteniment dels equips es farà de forma externalitzada "per assegurar un millor control" , igual que l'anàlisi dels equips defectuosos i les possibles incidències que es produeixin.