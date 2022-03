Mor Miquel Fuster, l'il·lustrador que va dormir durant 15 anys als carrers de Barcelona

Miquel Fuster en imatges d'arxiu @Arrels





La Fundació Arrels comunicava aquest dijous la mort de Miquel Fuster , il·lustrador professional i dibuixant que va viure durant 15 anys als carrers de Barcelona.





Fuster se n'ha anat a l'edat de 78 anys , després d'haver dedicat part de la seva vida a explicar als més joves la seva experiència a través de la seva obra gràfica i el seu bloc personal, col·laborant en exposicions i diferents accions d'Arrels.





Un dels darrers projectes en què va poder participar va ser #Visibles , realitzant un mural fet amb la seva pròpia fotografia i que actualment protagonitza la façana del centre Cívic Cotxeres-Casinet, al barri de Sants, zona molt coneguda per a ell.





“ Visc el meu passat al meu present. La vida avorrible que vaig viure ahir té continuació en què relato avui. És el drama existencial dels llençats al carrer. És la sordidesa d'una tragèdia personal abocada a la més gran de les misèries que, qualsevol que l'hagi sobreviscuda, portarà gravada a la cara ia l'ànima per la resta dels seus dies. Un món inconnex, enigmàtic, en un silenci i en una solitud inexplicables, amb una tensió que presagia accions de violència incontenible. Un món ple de represàlies, d'aflicció i de dolor ”, intervencions com aquesta per la seva banda són les que es queden a la memòria de la Fundació Arrels.