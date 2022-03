Localitzat el cadàver de la persona desapareguda a l'incendi de Morón de la Frontera

Imatges de fitxer d'un incendi @ep





Localitzat el cadàver de la persona desapareguda a la deflagració i posterior incendi desencadenat aquest dijous en una nau de Morón de la Frontera (Sevilla) utilitzada com a planta incubadora d'ous, segons ha informat la Policia Nacional.





En concret, poc abans de les 16.40 hores d'aquest dijous ha estat registrada una deflagració en aquesta planta ubicada al quilòmetre 14 de la carretera A-8125 , que uneix Morón de la Frontera i Arahal, sent declarat un posterior incendi que ha desencadenat el col·lapse final de la nau , gestionada per l'empresa Coren i antigament per la societat Tomás Guerrero.





Han estat mobilitzats els bombers, el 061 amb facultatius i un helicòpter, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, desplegant amb un dispositiu saldat amb el trasllat de dues persones ferides lleus a centres sanitaris de Morón, mentre una tercera persona ferida amb cremades i traumatismes ha estat evacuada en helicòpter a un hospital de Sevilla capital.





Els bombers, segons la Policia Nacional, buscaven una quarta persona desapareguda entre les runes de la nau sinistrada, si bé les tasques de cerca estaven subjectes al risc de noves explosions atesa la presència de productes fertilitzants . Precisament per això, a la zona s'haurien congregat fins a vuit vehicles de bombers. Finalment els bombers han localitzat el cadàver d'aquesta persona.





L'alcalde de Morón de la Frontera, Juan Manuel Rodríguez , s'ha desplaçat fins allà, narrant a Europa Press que l'escena és "dantesca" i que, en principi, es presumeix que a la nau només estarien treballant les quatre persones ja esmentades.