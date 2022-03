ASOCPARC denuncia que l'Ajuntament de Barcelona no comptabilitza bé el parc automobilístic barceloní

L' Associació Plataforma Afectats Restriccions Circulatòries (ASOCPARC) ha assegurat en un comunicat fet públic aquest dijous que l' Ajuntament de Barcelona no té ben comptabilitzat el parc automobilístic de Barcelona i que podria estar deixant fora una part dels afectats per les restriccions.





Aquestes són les dades que segons ASOCPARC facilita el consistori barceloní /@ASOCPARC







" Buscant el parc de vehicles per veure el nivell d'afectació real de les restriccions circulatòries, només trobem dades del parc de cotxes, les més actualitzades l'any 2019 de la DGT . S'han buscat més dades a la pròpia DGT l'Indescat, a l'INE ia l'Ajuntament de Barcelona, totes les fonts són la mateixa que és el cens del parc per part de la DGT i la seva categorització per distintiu mediambiental ”, expliquen des de l'associació.













Des d'ASOCPARC, sostenen que en comptar l'Ajuntament amb dades tan desactualitzades , són poques les possibilitats que el recompte del parc automobilístic de la ciutat sigui correcte.





Afegeixen, a més, que el consistori no està oferint el percentatge correcte de ciutadans afectats per les restriccions " l´Ajuntament diu que l´afectació és d´un 7% però estan comptabilitzant sobre el total fins i tot de gent que no té vehicle ", explica David Llort des de ASOCPARC .





Per demostrar les seves paraules, adjunten un gràfic, amb data 2019. A això, afegeixen: “ Dit això i si analitzem les afectacions, veurem com les dades donades per En Comú Podem són fraudulentes i inexactes, o tenen les dades no públiques ”. I si és així, “ exigim, segons Llei 19/2013 de transparència i bon govern, la publicació d'aquests i la metodologia usada per comptabilitzar -los”, declaren des d'ASOPARC.





A tot això, continuen: " ASOCPARC, com a entitat vetlladora del ciutadà i extraient les dades públiques del parc i la seva categorització segons les darreres dades de la DGT, veu clarament que el percentatge d'afectació per a turismes és molt superior als declarats en mitjans " . Així doncs, volen "posar clarament en veu d'alarma el nivell d'afectació per a les categories amb el distintiu B que alguns partits volen eradicar ".