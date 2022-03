Autisme Espanya denuncia el dèficit administratiu i la manca de protocols de vigilància infantil

Jesús García Lorente, director general d'Autismo_Espana, i Ruth Vidriales, directora tècnica de la Confederació, durant l'acte de commemoració del Dia Mundial de l'Autisme @ep







La Confederació Autisme Espanya ha denunciat les situacions a què s'enfronten al seu dia a dia les persones que pateixen el Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) , que es troben amb un dèficit de reconeixement administratiu en no estar reconeguda la TEA a l'edat adulta i, per a l'etapa infantil, han demanat implantar protocols de vigilància del desenvolupament infantil per a l'atenció primerenca.





Així ho han assegurat aquest dijous la directora tècnica de la Confederació Autisme Espanya , Ruth Vidriales , i el director general de la Confederació Autisme Espanya, Jesús García Lorente, que han comparegut al Congrés dels Diputats, en un acte institucional amb motiu del Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme , que se celebra aquest dissabte 2 d'abril.





El TEA ha experimentat alguns avenços en els darrers anys, tal com ha detallat Lorente, que ha reconegut que s'ha millorat en els drets humans de les persones autistes, ja que se'ls ha permès accedir al dret de vot i s'ha eradicat les esterilitzacions forçoses i no consentides.





Tot i això, un dels assumptes pendents que ha assegurat que encara hi ha camí per millor és en la protecció integral a la infància i adolescència davant la violència que, malgrat estar emparats per la Llei Orgànica 8/2021 , les xifres d'assetjament se situen al voltant d'un 50-80% dels casos , per la qual cosa ha manifestat que hi ha poc suport per part de les administracions, que "no apliquen la Llei".





Un altre dels assumptes en què ha demanat legislar és modificar l'àmbit administratiu, que encara reconeix els pacients autistes com un 'Trastorn generalitzat del desenvolupament', fet que implica que les persones amb TEA no poden accedir a les exempcions i bonificacions per la seva malaltia per no arreplegar la TEA com una discapacitat.





"Hi ha pacients autistes que no tenen discapacitat intel·lectual i si per exemple es presenten a llocs de treball públics, que reserven places per a persones amb discapacitat intel·lectual, es troben en uns llimbs i no poden accedir-hi en no tenir aquesta discapacitat intel·lectual ", ha explicat Lorente .





L'expert ha subratllat que, el 2020, el Govern va indicar a les beques per al Ministeri d'Educació el TEA i "es va solucionar el problema". "Tenim la fórmula, sabem com fer-ho. L'única cosa és que cal tenir voluntat de canviar", ha precisat.





En el cas més concret de l'ocupació, Lorente ha fet referència a la Llei 43/2006, la qual no contempla les persones amb autisme com un col·lectiu vulnerable "malgrat tenir una taxa d'atur del 90 per cent", per la qual cosa ha demanat revisar la legislació de la feina. Així mateix, ha demanat més autodeterminació i inclusió social i ha reconegut que desitja que tiri endavant l'Estratègia Nacional de Desinstitucionalització.





"Esperem que es faci correctament, amb les necessitats de les persones amb autisme. Necessitem desenvolupar sistemes de suport que es basen i orientin a la comunitat identificant els recursos d'interès que ja existeixen, millorant l'oferta existent i respectant les diferències individuals", ha valorat.









ETAPA INFANTIL

D'altra banda, Lorente ha lamentat la desigualtat existent entre les comunitats autònomes a l'hora d'establir protocols en edats infantils, per això ha afirmat que és fonamental que la Cartera Comuna de Serveis del Sistema Nacional de Salut (SNS) contempli protocols de vigilància del desenvolupament infantil.





"És important que immediatament es realitzi una valoració diagnosticada especialitzada, realitzada per un equip multidisciplinari i en el menor temps possible. El TEA té una prevalença més gran que el VIH, càncer i diabetis infantil juntes", ha confessat.





Aquests protocols, segons ha continuat explicat, sí que s'ofereixen en algunes regions, per la qual cosa ha instat l'Administració central que s'estipuli a l'SNS. "Cada tres minuts neix un beu amb autisme a Espanya i no podem permetre que els pares notin els primers símptomes passats quatre o cinc anys, perquè el cervell ja no serà igual de plàstic", ha sentenciat.









FALTA DE DADES A ESPANYA

Per la seva banda, Ruth Vidriales ha mostrat que la prevalença de l'autisme no ha deixat d'augmentar els darrers anys encara que a Espanya no hi ha xifres oficials, per la qual cosa es basen en dades internacionals. A Europa, es recull que 1 naixement sobre 89 implica un bebè amb TEA.





A Espanya, ha lamentat que només es tinguin identificades 80.000 persones amb TEA. Segons dades del Ministeri d'Educació, hi ha 55.000 casos a les escoles espanyols, “una xifra molt baixa si es tenen en compte les dades internacionals”. En aquest cas, l'experta ha indicat que un de cada quatre estudiants amb necessitats de suport educatiu són autistes menors.





En els darrers deu cursos escolars s'ha experimentat un creixement del 193% en tots els casos, especialment entre nois, ja que les nenes estan infra detectades, igual que les persones adultes. "El 80% dels casos detectats són menors de 21 anys. Les persones adultes no són a les estadístiques, per la qual cosa no estan visibilitzades", ha conclòs.









PREMIS

L'acte també ha servit per premiar algunes institucions per les seves tasques a favor de la inclusió de les persones amb autisme, com la Fundació Solidaritat Carrefour , que ha rebut el premi 'Amic de l'Autisme 2022' , pel seu suport al col·lectiu amb diverses campanyes .





També, Autismo España i Federació Espanyola d'Associacions de pares i mares de Persones amb autisme (FESPAU) han rebut el premi 'CERMI' a la Millor Pràctica de cooperació associativa , per la unió de les dues organitzacions.





La conclusió de l'acte ha anat a càrrec de la presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet , que ha defensat el paper de les associacions que treballen per als drets de les persones amb discapacitat, per aconseguir “tenir una vida plena” en tenir els mateixos drets que la resta de la societat i ha reconegut que se segueix treballant en alguns reptes per obtenir “la plena integració”.





"Els canvis socials sempre comencen amb un canvi en la mentalitat. La conscienciació crea múscul social i polític i obre el camí a actuacions valentes i innovadores", ha sentenciat.