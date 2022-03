Francesc Xavier Vila anima les entitats a participar al Pacte Nacional per la Llengua

Lleida ha acollit aquest divendres una jornada sobre el Pacte Nacional per la Llengua @ep







El secretari general de Política Lingüística de la Conselleria de Cultura, Francesc Xavier Vila , ha animat aquest dijous entitats i institucions a Lleida a preparar actes per reflexionar sobre la situació del català i fer propostes de millora per incorporar al Pacte Nacional per la Llengua.





Francesc Xavier Vila ha afirmat, en declaracions als mitjans, que aquest divendres s'inicia el procés participatiu i que espera que el pacte es pugui signar “al desembre, per Nadal o gener i que serveixi com a fonament per a les polítiques lingüístiques ”.





"La situació de la llengua és delicada perquè hi ha algunes tendències preocupants, però alhora és reversible, cal fer que el català avanci i sigui com és el noruec, el danès o el suec, el finès", ha afirmat el secretari general de Política Lingüística.