La investigació de les morts per Covid-19 en residències és "una llum al món fosc" de les víctimes

Aquest dijous, 31 de març, les morts per Covid-19 a les residències de Catalunya han arribat als jutjats. Els familiars de les víctimes i els treballadors de residències porten des de l'inici de la pandèmia lluitant perquè es busquin responsables i s'investigui el que ha passat. Però no només es refereixen a les morts causades pel coronavirus, sinó també volen justícia per la situació en què les persones grans han viscut als geriàtrics , amb restriccions molt més dures que les que s'han imposat a la resta dels ciutadans, aïllats del món i allunyats dels familiars. I en condicions infrahumanes, segons han denunciat repetides vegades.





“ A això li han fet més cas per la quantitat flagrant de morts però, saps quants morts vivents hi ha a les residències ? Gent que en els seus dos últims anys de vida, com la meva mare, han estat tractats pitjor que animals als escorxadors "I no estic sent exagerada, és brutal. A més haurien de comparar les morts d'abans de la pandèmia amb les d'avui, perquè ara estan caient més per les conseqüències de la tancada", ha explicat a Catalunyapress una familiar afectada.





A això, ha afegit: "Així que a banda que estan arribant tard a la investigació de les morts, aquestes morts eren conseqüència d'alguna cosa, no és que algú hagi mort perquè ja li tocava. Són conseqüència dels maltractaments, de la tancada i de la deixadesa. Això és el que han d'investigar. I els llocs on no hi ha hagut morts? Hi ha hagut gent que ha decaigut i els han tret anys de vida i això també és morir".







Les residències estaven considerades com un negoci i els residents, com la primera matèria.





Aquesta dona, al moment de començar la pandèmia, tenia la seva mare ingressada en un hospital sociosanitari per a una recuperació. "La meva mare estava invàlida i tenia Alzheimer, encara que vivia amb mi. Però en aquell moment estava en un sociosanitari, que van tancar quan va començar la pandèmia, i no em van deixar veure-la fins al cap de tres mesos", lamenta. "Quan per fi ens van deixar entrar vaig poder veure que a la panxa tenia posada una cànula per injectar-li coses . Vaig preguntar què era això, però ningú m'ho deia. Al final em van explicar que per aquí li ficaven líquid perquè no es deshidratés . que la meva mare bevia, que no ho necessitava, i em van contestar que no ho feia ella sola i ells no tenien temps de donar-lo de beure ”, assegura.





Això no és l'única cosa amb què es va trobar que la va fer indignar-se, entristir-se i enfurir-se a parts iguals. " Estava lligada en una cadira de rodes, el pipí li regalimava fins als peus i tenia els mitjons mullats. Se'ls vaig treure i vaig veure que les seves ungles eren com urpes d'animal, no li havien fet ni un tall d'ungles lleuger . Tampoc tenien temps em van dir.El menjar em van dir que ja només menjava farinetes, però era mentida perquè jo d'amagat li portava menjar i menjava bé. han estat a presons ”.





La meva mare, en un hospital sociosanitari, ha estat pitjor tractada que els que han estat a presons





"Quan tot estava més tranquil li va sortir plaça en una residència i la vaig portar allà perquè a mi em costava cuidar-la i creia que allà ho farien millor, però no va ser així. No la podíem veure, només a través d'una reixa o vidres, quan amb un EPI podria haver entrat.Han estat milers de coses i m'he adonat que tot això ha estat pel voler guanyar amb això diners, per la política no haver fet lleis.La meva mare per desgràcia ha mort, però hi ha alguna cosa pitjor i és haver viscut aquests dos anys de manera tan mala", relata.













Com a conseqüència del que ha passat, afegeix: "Em sento molt malament perquè no he pogut fer res per emportar-me-la a casa i això m'ha portat a tenir moltes seqüeles. El dia que em van dir que moriria, ni em sortien les llàgrimes. No diré que m'alegraré, però vaig pensar que per fi descansava . Tot ha estat horrible", explica a Catalunyapress.









D'altra banda, des de Catalunyapress hem recollit el testimoni d'un altre familiar afectat pels fets. "La meva mare va morir el 6 d'abril del 2020 a la residència Bertran i Oriola (Barceloneta). Va morir ofegada en el seu propi vòmit pel caos que es vivia en aquesta residència . Tres vegades vaig denunciar Fiscalia i les tres vegades van arxivar el cas", ens explica.









Per a aquesta persona, que comencin a jutjar-se algunes morts és una cosa esperançadora. "Que es jutgi el que va passar en dues residències ens dóna una esperança que no teníem, una llum al món fosc que estem vivint des d'aquell dia i del qual no podem sortir fins que la justícia faci la seva feina i els culpables responguin . Ens van negar el dret a veure'ls, cuidar-los quan va faltar personal, el que estiguessin acompanyats quan van morir, poder acomiadar-los. Ens ho han tret tot i aquest judici ens torna el dret que tenim a saber que va passar", assegura.





Tornant a la primera dona de la qual hem explicat la seva història, ella afegeix: "En això hi ha tants culpables que ja poden començar a investigar . Avui dia se segueix tractant igual de mal els nostres grans: mals menjars, maltractaments. els llits, a les cadires de rodes, i hi ha moltes altres pràctiques com canviar-los el bolquer per temps i no quan s'han fet alguna cosa a sobre. Han estat maltractats i hi ha moltes associacions que ho estan denunciant i molts documents que ho avalen. els culpables cal donar-los un escarment , però això també ha de servir per corregir tot el dolent . Abans de la pandèmia hi havia un dèficit, estaven considerats com un negoci i ells la matèria primera.Però amb una catàstrofe com aquesta no van saber què fer i no només no van saber sinó que ho van fer fatal, perquè es podria haver fet amb més afecte, permetent entrar els familiars. Però no en la manera com s'ha fet”.





ELS JUTJATS DE TREMP I DE SABADELL, ESTUDIEN MÉS DE 100 MORTS





El jutjat de Tremp , que instrueix la causa per un presumpte homicidi imprudent, a més d'altres delictes, per la mort de 64 anciacions a la residència Fiella , va prendre declaració a Divina Farrent, delegada de Salut a la regió sanitària de Lleida, quan es van produir les morts.







Cal assenyalar que des de la Fiscalia de Lleida es va presentar una denúncia al febrer contra la direcció d'aquesta residència per "les gravíssimes disfuncions i dèficits organitzatius" que presumptament van provocar que 42 dels 65 empleats del geriàtric es contagiessin de Covid-19 i que en morissin 64 dels 142 residents que hi havia en aquell moment a causa de la infecció.





A més, a la denúncia, segons explica el Diari de Girona , s'assenyala que es va prendre la temperatura a algunes de les víctimes quan ja havien mort. A més, també s'hauria obligat residents sans a conviure amb altres contagiats. I no només això, sinó que apunten que els podria haver faltat aliments, cures i neteja, a més d'haver-los fet passar fred i set.





Efectius de la Unitat Militar d'Emergències entren en una residència del Clot afectada per casos de Covid-19 /@EP







De fet, això és el que denuncien des de l'inici plataformes com ara Moviment de Residències o Els Estels Silenciats , que lluiten constantment per aconseguir justícia respecte a aquests fets. Per això, en un comunicat han explicat que esperen " que una vegada finalitzada la ronda de testimonis es decideixi obrir judici oral ", ja que no poden " entendre que no sigui així a la llum de tots els detalls ja coneguts ".





A més, indiquen que “ vists aquests detalls, cal obrir el ventall en la recerca de responsabilitats, atès que després de ser intervinguda pel Departament de Salut no només hi ha defuncions, sinó també contagis, manca de personal i si així fos, implica mala gestió ".





Per la seva banda, al jutjat de Sabadell es treballa en una altra causa judicial oberta, en aquest cas per les 40 morts per Covid-19 que es van donar a la residència de Palau Solità i Plegamans . Però cal apuntar que les denúncies s'han unit en un sol jutjat i serà allà on hagin d'acudir a declarar els familiars de les víctimes.









Sobre aquest cas, Moviment de Residències i Els Estels Silenciats apunten que tenen també " grans esperances que s'obri judici oral sobre aquesta denúncia un cop el jutjat de Sabadell acabi amb la ronda de declaracions . Gairebé dos anys de recerca per part de Fiscalia i Mossos d'Esquadra, generant 8.000 folis aportats al costat de la denúncia , juntament amb les denúncies particulars de 12 de les més de 50 famílies afectades no poden arxivar-se de cap manera”.





Després, afegeixen: "Estem davant de dos casos esdevinguts en moments diferents, finals de Novembre 2020 en el cas de Tremp (2a onada), i finals de Març 2020 en el cas de Palau-Solità i Plegamans (1a onada); per tant, en circumstàncies diferents, però tenen alguna cosa en comú: l' opacitat del que ha passat dins d'aquestes residències (igual que va passar en la resta de casos, sobretot de la onada), i la manca d'informació o fins i tot l'engany cruel a les famílies . Dos anys després les famílies continuen esperant saber la veritat, què va passar els últims dies dels seus familiars, que se'ls proporcioni explicacions concises que permetin reparar aquest buit, incertesa i angoixa viscuts, i que si escau es dirimeixin responsabilitats i es faci justícia de una vegada. Hi ha ferides obertes que necessiten ser curades per intentar tancar-les" .









