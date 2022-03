Joe Biden creu que Putin hauria acomiadat o arrestat alguns dels seus assessors

Joe Biden en imatges d'arxiu @ep





Putin es troba cada vegada més aïllat pel fet que hauria acomiadat o arrestat a alguns dels seus assessors . Així és la teoria de Joe Biden, president dels Estats Units, que ha afirmat aquest dijous que aquestes informacions arribaven del servei d'intel·ligència americà.







“Hi ha alguns indicis que ha acomiadat o arrestat alguns dels seus assessors”, expressava Biden durant una conferència de premsa des de la Casa Blanca, deixant clar, això sí, que “no volia donar gaire importància a això aquesta vegada perquè no en tenien gaires proves sòlides” .







Les informacions haurien arribat a través d'un informe d'Intel·ligència en què es constata que Putin podria haver-se sentit enganyat o traït per alguns dels seus assessors en no donar-li la totalitat d'informació respecte a assumptes com les sancions internacionals o l'avenç bèl·lic del conflicte.





Una teoria recolzada també des de la Casa Blanca per part de Kate Bedingfield , directora de Comunicació de la presidència, va afirmar durant una roda de premsa que els assessors de Putin tenien “por de dir-li la veritat”.